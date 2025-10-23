Οι καλοθελητές και ανησυχούντες για την Τουρκία

Σημάδια αυξημένης πίεσης ελέω του ελληνικού βέτο για την ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στο κοινό ευρωπαικό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, ύψους 150 δις ευρώ, παρουσιάζει εσχάτως η ηγεσία της γείτονος. Ενδεικτικές ως προς αυτό είναι οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, για τα 12 ναυτικά μίλια, οι οποίες ορθώς ερμηνεύθηκαν ως αξιοπρόσεκτη μετατόπιση της τουρκικής γραμμής, αν και ο Γιώργος Γεραπετρίτης απήντησε το αυτονόητο, ότι δηλαδή η Αθήνα δε συζητά κατά πάγια τακτική θέματα κυριαρχίας.

Είναι σαφές, πάντως, ότι η Τουρκία θέλει να εκμεταλλευθεί στο έπακρο τις διμερείς συμπράξεις στα αμυντικά με ισχυρές ευρωπαικές δυνάμεις. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ιδωθούν οι…οχλήσεις, που δέχεται το τελευταίο χρονικό διάσημα η Αθήνα από Ευρωπαίους εταίρους της, όπως η Γερμανία, η Πολωνία, αλλά και οι χώρες της Βαλτικής υπέρ της τουρκικής συμμετοχής στο SAFE και οι οποίες δεν αποκλείεται να επαναληφθούν και σήμερα στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες.

Εξάλλου, η αρχή είχε γίνει κατά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε στο περιθώριο της Ευρωπαικής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη πριν από 3 εβδομάδες, κάτι, που δε δίστασε να δημοσιοποιήσει κατά τη συνέντευξη τύπου, που ακολούθησε ύστερα από λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνειδητή επιλογή του πρωθυπουργού, που μέχρι πρότινος δε συνηθίζονταν.