Παύλος Μαρινάκης για υποκλοπές: «Η αντιπολίτευση προσπαθεί να κάνει τη χώρα απέραντο δικαστήριο»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, αναφερόμενος στην αύξηση του κατώτατου μισθού τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Μέσα σε 6-7 δύσκολα χρόνια έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό. Κάποιος με τον κατώτατο μισθό παίρνει 270 ευρώ παραπάνω το μήνα. Η χώρα κατατάσσεται 12η στις χώρες που έχουν κατώτατο μισθό και ευνοεί και τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και το επίδομα μητρότητας. Υπάρχει κόσμος που θα δει μία ακόμα βελτίωση στις απολαβές του. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το τι συμβαίνει σε κάθε κράτος ως προς την τσέπη των πολιτών το αποτυπώνει ο δείκτης ατομικής κατανάλωσης. Εκεί η Ελλάδα είναι στο 81% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, πάνω από 5 κράτη».



Πρόσθεσε πως το πρώτο πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι δεν είναι δυνατόν να μηδενίζουμε, καθώς η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει 570.000 νέες δουλειές. Σημείωσε ότι εκείνοι που νοικιάζουν ή είναι στα χαμηλά εισοδήματα, περνάνε πιο δύσκολα. «570.000 εξ αυτών βρήκαν δουλειά αυτά τα χρόνια. Το να ισοπεδώνουμε δεν βοηθάει σε κάτι. Το δεύτερο πολιτικό συμπέρασμα αναγνωρίζοντας ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα, είναι ότι η αντιπολίτευση πράττει την εξής αντίφαση. Καταγγέλλει τα έσοδα που προκύπτουν από μειώσεις φόρων και ταυτόχρονα ζητάει παραπάνω. Πώς μας καταγγέλλουν που δημιουργούμε συνθήκες για παραπάνω έσοδα και ταυτόχρονα να ζητάνε παραπάνω;» πρόσθεσε.



Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega, είπε, επίσης, ότι την Ελλάδα την βρίσκει ακόμα μία παγκόσμια κρίση σε καλύτερη κατάσταση από ότι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο που δουλεύουμε ως κράτος», ανέφερε για το ενδεχόμενο έλλειψης αποθεμάτων στα καύσιμα. «Μακάρι οι όποιες κινήσεις να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση. Η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο και πιστεύει ότι αυτή είναι η σωστή οδός», συμπλήρωσε.

Υποκλοπές

Για τις υποκλοπές και τη νέα δήλωση του κ. Ντίλιαν ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Ο συγκεκριμένος κύριος είναι καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό και έχει τη θέση του κατηγορούμενου στην κατ' έφεση δίκη στο β' βαθμό. Έχει τους ισχυρισμούς που έχει. Αυτή τη στιγμή αυτοί οι ισχυρισμοί δεν έχουν διατυπωθεί ενώπιον δικαστηρίων. Το δικαστήριο δεν θα το κάνουμε εδώ, ούτε στη βουλή ή σε τηλεοπτικό παράθυρο. Η δικαιοσύνη έχει πει ότι δεν υπάρχει ευθύνη κρατικού λειτουργού και παρέπεμψε τους τέσσερις ιδιώτες, οι οποίοι καταδικάστηκαν. Βλέπω προσπάθειες της αντιπολίτευσης να υιοθετήσουν τις θέσεις ενός κατηγορούμενου ως θέσφατο και να μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο δικαστήριο. Οι δίκες δεν γίνονται οπουδήποτε αλλού πέραν της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει κάτι που να ερευνά η δικαιοσύνη και να μην είναι σοβαρό. Η υπόθεση αυτή τοποθετείται τέσσερα χρόνια πριν. Ότι υπήρξε ξεκάθαρη αστοχία και αναγνωρίστηκε από τον πρωθυπουργό και προβήκαμε σε αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο. Η ίδια η Ευρώπη , η Κομισιόν το αναγνωρίζει. Το να μετατρέπουμε μια σοβαρή συζήτηση σε μια συνολική καταδίκη της χώρας σε ζητήματα ασφαλείας, μην παίζουμε στα ζάρια θέματα εθνικής ασφαλείας».



Ερωτηθείς αν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν νόμοι για καταδικασμένους σε υποθέσεις υποκλοπών δήλωσε πως «δεν υπάρχει τέτοιο θέμα» και πως «αυτά κυκλοφορούν για να δημιουργήσουν εντυπώσεις». Συμπλήρωσε ότι «δεν μπορούν την προγραμματική πολιτική αντιπαράθεση», αναφερόμενος στην αντιπολίτευση. «Η αντιπολίτευση δεν έχει ένα πρόγραμμα στο χαρτί, τότε το γυρίζει στα δικαστικά, δεν τα υποτιμώ, αλλά δεν είναι δουλειά κανενός κόμματος να αναλάβει χρέη δικαστή ή εισαγγελέα», πρόσθεσε.

Τέμπη

Για την υπόθεση των Τεμπών ανέφερε πως «δεν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό των ανθρώπων που θα ζήσουν ξανά αυτή την τραγωδία». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως μιλάμε για μία εκ των δύο μεγαλύτερων αιθουσών και δεν είναι θέμα μεγέθους αιθούσης. «Πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές. Δεν υπήρξε πρόβλεψη να προηγηθούν οι κατηγορούμενοι, οι συνήγοροι και στη συνέχεια οι συγγενείς. Να γίνει καλύτερη οργάνωση. Θεωρώ ότι θα υπάρξει. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να δώσει απαντήσεις. Οι δίκες αυτές θέλουν νηφαλιότητα, ψυχραιμία για να δοθούν απαντήσεις», υπογράμμισε.