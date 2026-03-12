Αντώνης Σαμαράς: Τα χειροκροτήματα - έκπληξη - στην Ολομέλεια

Το κλείσιμο μιας ομιλίας δείχνει πολλά. Κυρίως, το μήνυμα που εκπέμπει αυτός που είναι έτοιμος να κατέβει από το βήμα. Την ίδια στιγμή, εξίσου πολλά δείχνει και το πώς υποδέχεται η Ολομέλεια αυτά που μόλις άκουσε.

Οι «ρουκέτες» που εκτόξευσε σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς είχαν ιδιαίτερο πολιτικό βάρος. Όσα υποστήριξε ο πρώην πρωθυπουργός εκτιμήθηκαν, ως φαίνεται, από το χειροκρότημα που εισέπραξε από ορισμένους βουλευτές. Και όχι, δεν ήταν οι αναμενόμενοι.



Τα έμπειρα μάτια αυτών που παρακολουθούν τις συνεδριάσεις, εξασκημένα στις λεπτομέρειες, «έπιασαν» τουλάχιστον τρεις βουλευτές να χειροκροτούν.



Από τους «γαλάζιους» βουλευτές, ο εκ Μεσσηνίας ορμώμενος και κατ’ εξοχήν «σαμαρικός» Μίλτος Χρυσομάλλης, χειροκρότησε, αν και ιδιαίτερα διακριτικά, χτυπώντας απαλά το έδρανο του, όπως φαίνεται και από το σχετικό πλάνο του Καναλιού της Βουλής. Εκείνος που χειροκρότησε πιο δυνατά από όλους, προς έκπληξη πολλών, ήταν ο ανεξάρτητος, προερχόμενος από την Πλεύση Ελευθερίας και νυν εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, Μιχάλης Χουρδάκης.



Ο ίδιος αναφέρει σε συνομιλητές του πως θεώρησε «εύστοχη» την καταληκτική αναφορά του Αντώνη Σαμαρά σε «ερασιτέχνες εφησυχασμένους», εξηγώντας πως δεν είναι η πρώτη φορά που χειροκροτεί ομιλητές από αντίπαλα πολιτικά στρατόπεδα.



Στα «πηγαδάκια» που στήθηκαν μετά την ομιλία Σαμαρά, συζητήθηκε εντόνως πως υπήρξε και ένας βουλευτής της ΝΙΚΗΣ που χάρισε το χειροκρότημά του. Η απάντηση στο «ποιος» ήρθε από τους παριστάμενους βουλευτές στην Ολομέλεια.

Πρόκειται για τον Αθανάσιο Ρακοβαλή, αγιογράφο και «πνευματικό παιδί» του Αγίου Παϊσίου.