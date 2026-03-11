«Πυρά» Καρυστιανού κατά κυβέρνησης: «180.000 ευρώ για φιέστα την ώρα που η κοινωνία πιέζεται»

Η Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «εμπαιγμό» και «συστηματική απαξίωση της νοημοσύνης των πολιτών», με αφορμή εκδήλωση που –όπως υποστηρίζει– αφορά την αντιμετώπιση των fake news.



Σε δήλωσή της, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι, σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για την κοινωνία και αυξημένης ανησυχίας λόγω του πολέμου, προχωρά στη διοργάνωση μιας «προκλητικής φιέστας» ύψους 180.000 ευρώ. Όπως υποστήριξε, πρωταγωνιστικό ρόλο στη διοργάνωση έχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.



Η ίδια έκανε λόγο για «απόλυτη υποκρισία», υποστηρίζοντας ότι όσοι –κατά την άποψή της– έχουν μετατρέψει το ψέμα σε «κυβερνητική πρακτική», επιχειρούν τώρα να εμφανιστούν ως υπερασπιστές της αλήθειας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι πρόκειται για μια προσπάθεια ελέγχου της δημόσιας συζήτησης και φίμωσης φωνών που ασκούν κριτική.



Η κ. Καρυστιανού κάλεσε τόσο τους λειτουργούς της ενημέρωσης όσο και τους πολίτες να αντιδράσουν σε αυτό που χαρακτήρισε «δόλιο σχεδιασμό», τονίζοντας την ανάγκη διαφύλαξης της ελεύθερης έκφρασης και της κριτικής σκέψης. Όπως σημείωσε, το δικαίωμα των πολιτών να μιλούν, να γνωρίζουν και να διεκδικούν το δίκαιο αποτελεί «το τελευταίο οχυρό της δημοκρατίας».



Κλείνοντας τη δήλωσή της, τόνισε ότι η αλήθεια δεν μπορεί να κατασκευαστεί μέσα από επικοινωνιακές πρωτοβουλίες, υπογραμμίζοντας πως «το φως πάντα θα τρομάζει εκείνους που έμαθαν να ζουν στο σκοτάδι».