Μητσοτάκης: «Αδέλφια μας βρίσκομαι εδώ μαζί με τους απανταχού Έλληνες, η Κύπρος δεν θα μείνει μόνη»

Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη, Εμανουέλ Μακρόν και Νίκου Χριστοδουλίδη, η οποία πραγματοποιήθηκε με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά και τις επιθέσεις που δέχεται η Κύπρος από ιρανικά drones.



Οι δηλώσεις έγιναν με φόντο τα ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» εκεί όπου έχουν μετασταθμεύσει τα ελληνικά F16.

«Η Κύπρος δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ μόνη» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας τις δηλώσεις του, επισημαίνοντας πως η φρεγάτα «Κίμων» εκτελεί την πρώτη της αποστολή στην Κύπρο.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε προσωπικά τον Εμανουέλ Μακρόν για την παρουσία του στην Κύπρο αλλά και για την ανταπόκριση της Γαλλίας στο αίτημα να συνδράμει στην ασφάλεια της «Μεγαλονήσου».

«Οι κινήσεις μας είναι αμιγώς αμυντικές μακριά από κάθε πολεμική εμπλοκή και δεν πρόκειται να δεχθούμε να εκτεθεί στον πραγματικό κίνδυνο μέρος της Ε.Ε. όπως η Κύπρος» συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης κάνοντας λόγο για πιθανές ασύμμετρες απειλές όπως οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές.

Κάλεσε επίσης τους ευρωπαίους ομολόγους του να στηρίξουν με περισσότερα μέσα την επιχείρηση «Ασπίδες».

«Αδέρφια μας βρίσκομαι εδώ μαζί με όλους τους Έλληνες απανταχού της γης, θα είμασταν στο πλευρό σας ακόμα και μόνοι, η Ελλάδα και Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο» κατέληξε στις δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός.

Μακρόν: Όταν η Κύπρος δέχεται επίθεση, τότε η Ευρώπη δέχεται επίθεση

«Όταν η Κύπρος δέχεται επίθεση, τότε η Ευρώπη δέχεται επίθεση» είπε στις δηλώσεις του ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ξεκαθαρίζοντας πως η αποστολή στην Κύπρο είναι μια «αμυντική αποστολή».

Ο κ. Μακρόν εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση στο Λίβανο, για τη δράση της Χεζμπολάχ αλλά και για τα ισραηλινά χτυπήματα στην περιοχή.

«Η Ευρώπη της άμυνας δεν είναι απλά λόγια, έχουμε προχωρήσει σε πρωτοβουλίες που υλοποιούνται, είναι μια έμπρακτη αλληλεγγύη στα έθνη μας» κατέληξε ο πρόεδρος Μακρόν.

Χριστοδουλίδης: Δεν εμπλεκόμαστε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή τονίζοντας πως η απόφαση της Ελλάδας αντανακλά την κοινή ιστορία των δυο χωρών.

«Οτιδήποτε συμβαίνει στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την Ευρώπη και γι' αυτό το λόγο οι χώρες μας έχουν την κοινή πεποίθηση ότι η Ε.Ε. πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά στην περιοχή για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας» τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης και πρόσθεσε:

«Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη, δεν εμπλεκόμαστε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, πάντα ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος, η Ευρώπη στέκεται αποφασισμένη να διασφαλίσει τα συμφέροντα των κρατών - μελών της».