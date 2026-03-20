«Υψηλού συμβολισμού» επίσκεψη Κακλαμάνη: «Η Κύπρος δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη της»

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, εξέφρασε την αμέριστη στήριξη της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στη διάρκεια των συναντήσεών του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου, τόνισε την αδελφική σχέση και τη διαχρονική στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο.

Στήριξη από την Ελλάδα - Μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης

Ο Νικήτας Κακλαμάνης χαρακτήρισε την επίσκεψή του ως «κίνηση υψηλού συμβολισμού», τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στην Κύπρο, ιδιαίτερα σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας. Μίλησε με αισιοδοξία για το μέλλον της Κύπρου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι σύντομα η Κύπρος θα είναι ενωμένη και ελεύθερη, χωρίς την παρουσία του στρατού κατοχής.

Η ενεργοποίηση του άρθρου 42 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, αποτέλεσε κεντρικό σημείο της συζήτησης. Ο κ. Κακλαμάνης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εφαρμογή αυτής της διάταξης, που για πρώτη φορά ενεργοποιήθηκε λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας τη σημασία της για την ασφάλεια της Κύπρου και της ΕΕ.

Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τη σημασία της ευελιξίας στην εφαρμογή των μέτρων λόγω των διαφορετικών αναγκών των κρατών-μελών της ΕΕ.

Προεδρική συνάντηση με Χριστοδουλίδη - Κοινή γραμμή στην εξωτερική πολιτική

Στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ο κ. Κακλαμάνης αναφέρθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου, τόσο σε θέματα ασφάλειας όσο και σε θέματα ενέργειας και διπλωματίας. Ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Κύπρου για τη στήριξη της Ελλάδας στην ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής και υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της ενότητας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στην περιοχή.

Ο κ. Χριστοδουλίδης αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου Κακλαμάνη να προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων στις 14 Μαΐου, εκφράζοντας την ιδιαίτερη τιμή για την Κύπρο και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Τετ α τετ με Αννίτα Δημητρίου - Επιβεβαίωση της στενής συνεργασίας

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, στη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, επιβεβαίωσε τη διαρκή αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον κυπριακό ελληνισμό, αναφέροντας ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Η κ. Δημητρίου ευχαρίστησε θερμά τον κ. Κακλαμάνη και υπογράμμισε ότι οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου είναι αδιάρρηκτοι.

Γραφείο Τύπου Βουλής

Επικοινωνία και με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου - Ρόλος Εκκλησίας στην εθνική μνήμη

Τέλος, ο κ. Κακλαμάνης συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, κ.κ. Γεώργιο, με τον οποίο συζήτησε τη σημασία του ρόλου της Εκκλησίας στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της εθνικής ταυτότητας του κυπριακού λαού.

Η επίσκεψη του κ. Κακλαμάνη στην Κύπρο ενισχύει τις διαχρονικές σχέσεις αλληλεγγύης και συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου, ιδιαίτερα σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς για την περιοχή.