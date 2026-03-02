Επικοινωνία Κακλαμάνη - Δημητρίου: Αμέριστη η συμπαράσταση της ελληνικής Βουλής στην Κύπρο

Τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Αννίτα Δημητρίου, είχε ο Νικήτας Κακλαμάνης, στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων των τελευταίων ωρών.



Ο πρόεδρος της Βουλής της εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του, ενώ τη διαβεβαίωσε πως εάν χρειαστεί, είναι διατεθειμένος αυτή τη στήριξη θα την εκφράσει και προσωπικά μεταβαίνοντας στην μαρτυρική Μεγαλόνησο.



Σε κάθε περίπτωση, η Αννίτα Δημητρίου ανέφερε στον Νικήτα Κακλαμάνη πως θα ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικώς με την επικοινωνία τους.