Η διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ έφερε φουρτούνα: «Άδειασμα» Κορακάκη και «γκρίνια» για Πελεγρίνη

Η επιχείρηση «συμπαράταξη» που ενεργοποίησε το ΠΑΣΟΚ ενόψει του Συνεδρίου της 27ης Μαρτίου, αντί για κλίμα συσπείρωσης, προκάλεσε απρόσμενες αναταράξεις και δημόσιες διαψεύσεις. Η ανακοίνωση της δεύτερης λίστας προσώπων για την Επιτροπή Διεύρυνσης, η οποία περιλάμβανε γνωστούς καλλιτέχνες και πρώην κυβερνητικά στελέχη, εξελίχθηκε μέσα σε λίγες ώρες σε ένα επικοινωνιακό και πολιτικό «μπέρδεμα» που εξέθεσε τη Χαριλάου Τρικούπη.

Η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε από τον μουσικοσυνθέτη Βαγγέλη Κορακάκη, το όνομα του οποίου φιγούραρε στις πρώτες θέσεις της λίστας. Με μια δήλωση που δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας, ο Βαγγέλης Κορακάκης «άδειασε» το ΠΑΣΟΚ, αποδίδοντας τη συμπερίληψή του σε παρεξήγηση. «Είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας», ξεκαθάρισε, προσθέτοντας με δόση ειρωνείας πως από μια σύντομη συζήτηση με γνωστό του κατάλαβε ότι «θα παίξουμε μουσική για το ΠΑΣΟΚ» και όχι ότι θα ενταχθεί σε κομματικές λίστες.

Το «κόκκινο πανί» Θεοδόσης Πελεγρίνης

Αν η περίπτωση Κορακάκη προκαλεί χαμόγελα για την προχειρότητα του vetting, η περίπτωση του Θεοδόση Πελεγρίνη προκαλεί καθαρή εσωκομματική οργή. Η ένταξη του πρώην πρύτανη και υφυπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Γιάννη Μεϊμάρογλου, μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου.

Ο κ. Μεϊμάρογλου, εκφράζοντας την πτέρυγα που στήριξε την Άννα Διαμαντοπούλου, διεμήνυσε πως ο κ. Πελεγρίνης «δεν έχει καμία θέση στις λίστες του ΠΑΣΟΚ». Στην κριτική του υπενθύμισε τη σκληρή στάση του πρώην πρύτανη κατά του νόμου-πλαίσιο για την Παιδεία, αλλά και την πολιτική του διαδρομή που πέρασε από τον ΣΥΡΙΖΑ και την υποστήριξη στον Γιώργο Πατούλη, χαρακτηρίζοντάς τον ως ένα πρόσωπο που συγκρούεται με τις ιδεολογικές καταβολές του χώρου.

Τα υπόλοιπα ονόματα και ο δρόμος προς το Συνέδριο

Παρά τις αντιδράσεις, η λίστα περιλαμβάνει και άλλα αναγνωρίσιμα πρόσωπα, όπως τον μουσικοσυνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο, τον ηθοποιό Νίκο Βερλέκη και την Νιόβη Παυλίδου (πρώην υποψήφια με τη ΝΔ). Η Επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει την Τρίτη 17 Μαρτίου για να προγραμματίσει την παρουσία της στο Συνέδριο, ωστόσο το κλίμα είναι ήδη βαρύ.

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ καλείται πλέον να διαχειριστεί τις εντυπώσεις μιας «βιαστικής» διεύρυνσης, η οποία αντί να προσθέσει δυνάμεις, άνοιξε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας λίγες μόλις ημέρες πριν την κρίσιμη κομματική διαδικασία.