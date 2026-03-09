ΠΑΣΟΚ: Νικολόπουλος, Πελεγρίνης και Βερλέκης στη νέα επιτροπή διεύρυνσης - Όλα τα ονόματα

Τη δεύτερη λίστα διεύρυνσης με πρόσωπα από τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να ενισχύσει το κλίμα συσπείρωσης ενόψει του Συνεδρίου του κόμματος που θα πραγματοποιηθεί στις 27-29 Μαρτίου.

Στη νέα ομάδα συμπαράταξης και διεύρυνσης εντάσσονται, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην υφυπουργός Παιδείας επί κυβέρνησης Αλέξης Τσίπρας, Θεοδόσης Πελεγρίνης, οι μουσικοσυνθέτες Χρήστος Νικολόπουλος και Βαγγέλης Κορακάκης, καθώς και ο ηθοποιός Νίκος Βερλέκης.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης συνδικαλιστές, όπως ο Κώστας Μανιάτης και ο Γιάννης Αθανασάκης, ο πρώην δήμαρχος Κερατσινίου Δημήτρης Σαράφογλου, καθώς και η καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρώην υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, Νιόβη Παυλίδου. Στη διεύρυνση συμμετέχουν ακόμη πανεπιστημιακοί, δικηγόροι και εργαζόμενοι από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Η Επιτροπή πρόκειται να συνεδριάσει την Τρίτη 17 Μαρτίου, προκειμένου να προγραμματίσει την παρουσία της στο επικείμενο Συνέδριο, αλλά και την περιφερειακή της διάρθρωση στην πορεία προς τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Αυτά είναι τα νέα μέλη της Επιτροπής:

-Αθανασάκης Γιάννης, Συνδικαλιστής ΟΤΟΕ - Εθνική Τράπεζα

-Βαλαβάνης Δημοσθένης, οδοντίατρος

-Βατσικλής Μάριος, δικηγόρος, μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού συλλόγου Κομοτηνής

-Βερλέκης Νίκος, ηθοποιός

-Βουκίδης Θεόδωρος, Πλαστικός χειρουργός, καθηγητής

-Γεωργακόπουλος Τάκης, αρχιτέκτων, πρώην Πρόεδρος Πανελλήνιου συλλόγου αρχιτεκτόνων

-Γιαννόπουλος Παναγιώτης, δικηγόρος, Πανεπιστημιακός Θεσσαλονίκη

-Γιουματζίδης Βασίλης, πρώην Βουλευτής

-Γκαραβέλα Μαρία, δημόσιος υπάλληλος

-Καμιζής Δημήτρης, πρώην Δήμαρχος Κρανιδίου, γιατρός

-Καρασμάνης Βασίλης, ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας

-Καρούτζος Θανάσης, πρώην Περιφερειάρχης Κρήτης

-Κορακάκης Βαγγέλης, μουσικοσυνθέτης

-Κριθαρούλας Λεωνίδας, υπάλληλος, πρώην μέλος τομέα Δημοκρατίας στο Κίνημα Δημοκρατών

-Κυριακόπουλος Ηλίας, διοργανωτής πολιτιστικών εκδηλώσεων

-Κύρκος Δημήτρης, πρώην μέλος Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ

-Λιαροκάπης Άρης, πολιτικός μηχανικός, συγκοινωνιολόγος

-Λύτρα Ντίνα, Περιφερειακή σύμβουλος Πελοποννήσου, πρώην Αντιδήμαρχος Κορίνθου

-Μανιάτης Κώστας, συνδικαλιστής ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

-Μανίκας Αντώνης, πρώην Κ.Ε. «Το Ποτάμι»

-Μπακογιάννης Σωτήρης, συνδικαλιστής συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

-Μπάτσος Γιώργος, Οικονομικό επιμελητήριο

-Μυρίσης Αλέξανδρος, Πρόεδρος νέων δικηγόρων Ρόδου, πρώην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ

-Νικολόπουλος Χρήστος, μουσικοσυνθέτης

-Παλλάδας Παναγιώτης, πρώην Διευθυντής Νοσοκομείου «Παπανικολάου», ακτινολόγος

-Παπαδόπουλος Ιορδάνης, καθηγητής, Δόκτωρ Φιλοσοφίας

-Πατεντάλης Μιχάλης, Πρόεδρος Ελληνοκυπρίων συγγραφέων Γερμανίας

-Πελεγρίνης Θεοδόσης, συγγραφέας, πρώην Πρύτανης ΕΚΠΑ, πρώην υφυπουργός Παιδείας

-Παυλίδου Νιόβη, καθηγήτρια Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων ΑΠΘ

-Σαράφογλου Δημήτρης, πρώην Δήμαρχος Κερατσινίου

-Σεργόπουλος Γιάννης, δικηγόρος

-Σιγαλός Γιώργος, γεωπόνος, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, πρώην υποψήφιος βουλευτής Ν.Δ.

-Τζαφέρης Κλέαρχος, πρώην Πρόεδρος ποδοσφαιρικών σωματείων Αττικής

-Τσάρτας Πάρις, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου

-Τσούπρα Ιωάννα, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Αττικής

*Στην ομάδα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που συνεπικουρούν το έργο της Επιτροπής, προστίθεται και ο Μιχάλης Νεονάκης.