Ανδρουλάκης για Μέση Ανατολή: «Η ειρήνευση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διπλωματία»

«Η ειρήνευση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διπλωματία, τη συνεννόηση και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε δήλωσή του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», επισημαίνοντας ότι η επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή προκαλεί εύλογη ανησυχία για τον κίνδυνο μιας γενικευμένης περιφερειακής σύρραξης με σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπενθυμίζει ότι «το αυταρχικό καθεστώς του Ιράν επί δεκαετίες καταπιέζει τον ιρανικό λαό και έχει διαχρονικά αποσταθεροποιήσει την περιοχή». Παράλληλα, επισημαίνει ότι η προληπτική στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ χωρίς απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ συνιστά ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, όπως έχει σημειώσει και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού.

Η θέση της Ελλάδας και η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «η πατρίδα μας παραμένει παράγοντας σταθερότητας, προσηλωμένη στους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας». Υπογραμμίζει ότι η στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας, που βρίσκεται κοντά στην εμπόλεμη ζώνη.

«Η ενότητα του Ελληνισμού είναι στρατηγική επιλογή», προσθέτει, υπενθυμίζοντας ότι η κοινή άμυνα Ελλάδας-Κύπρου οικοδομήθηκε επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, όπως και η μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της Μεταπολίτευσης: η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό. «Η στήριξη άλλων ευρωπαϊκών χωρών προς την Κύπρο είναι έμπρακτη εκδήλωση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης», σημειώνει.

Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθαρίζει ότι «δεν πρέπει να υπάρξει κανένα σενάριο εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο που διεξάγουν ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν». Όπως δήλωσε και στη Βουλή, «καμία πολεμική επιχείρηση δεν πρέπει να ξεκινήσει από τις βάσεις που βρίσκονται στη χώρα μας».

Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη για μια συνεκτική και ενιαία ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. «Η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος της Ε.Ε. και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οφείλει να παραμείνει προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο και να στηρίξει ενεργά κάθε διπλωματική πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης», προσθέτει.

Εν κατακλείδι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει: «Η ειρήνευση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διπλωματία, τη συνεννόηση και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου».