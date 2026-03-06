Επικοινωνία Μητσοτάκη - Αμπάς: Να μην επηρεαστεί η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς, είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.



Σύμφωνα με ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή.



Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ακόμη ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να μην επηρεαστεί η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.