Επικοινωνία Μητσοτάκη - Αμπάς: Να μην επηρεαστεί η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα

Τι συζήτησε ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής.

Γραφείο Τύπου υπουργείου Εξωτερικών/Eurokinissi
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς, είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ακόμη ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να μην επηρεαστεί η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

