Ιστορική ανατροπή στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ: Για πρώτη φορά υπέρ των Παλαιστινίων

Οι Αμερικανοί τάσσονται περισσότερο υπέρ των Παλαιστινίων παρά υπέρ των Ισραηλινών, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Gallup που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, 27 Φεβρουαρίου, μετά τον καταστροφικό πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας.



Όπως καταγράφει η έρευνα, το 41% των Αμερικανών που ρωτήθηκαν δηλώνουν σήμερα «πιο θετικά διακείμενοι απέναντι στους Παλαιστινίους» στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ενώ το 36% διάκειται πιο θετικά απέναντι στους Ισραηλινούς.



Οι συντάκτες της έρευνας εξηγούν πως η διαφορά των πέντε ποσοστιαίων μονάδων δεν είναι στατιστικά σημαντική, «όμως αντιπαρατίθεται με την καθαρή διαφορά την οποία απολάμβανε το Ισραήλ πριν από μόλις έναν χρόνο (46% έναντι 33%) και με το συνεχές σημαντικό προβάδισμα που καταγραφόταν στη διάρκεια των 24 προηγούμενων ετών».



Από το 2001 έως το 2025, οι Ισραηλινοί διατηρούσαν συνεχώς διψήφιο προβάδισμα στις θετικές γνώμες των Αμερικανών σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή.



Όμως η υποστήριξη της κοινής γνώμης άρχισε να μειώνεται το 2019, πολλά χρόνια πριν από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο που ακολούθησε.



«Η κοινή γνώμη στις ΗΠΑ σχετικά με την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση εξελίχθηκε στη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών και, για πρώτη φορά από το 2001 (...), οι Αμερικανοί δεν διάκεινται πιο ευνοϊκά απέναντι στους Ισραηλινούς παρά απέναντι στους Παλαιστίνιους», σύμφωνα με το Gallup.



Αυτή η μεταβολή οφείλεται κυρίως στους «ανεξάρτητους» που δηλώνουν ότι δεν πρόσκεινται σε κανένα κόμμα, ούτε στους Ρεπουμπλικάνους ούτε τους Δημοκρατικούς και αντανακλάται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.



Εξάλλου, το 57% των Αμερικανών δηλώνουν ότι διάκεινται πιο ευνοϊκά απέναντι σε ένα παλαιστινιακό κράτος.



