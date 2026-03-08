Μητσοτάκης: «Απειλήθηκε ο Ελληνισμός της Κύπρου και η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό του»

Σε μια σειρά θεμάτων με έμφαση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του την Κυριακή (8/3), στην οποία παρουσιάζει τις βασικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες και τις διεθνείς εξελίξεις των τελευταίων ημερών.

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται στην ένταση στη Μέση Ανατολή και στη στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο, καθώς και στην επιχείρηση επαναπατρισμού περισσότερων από 1.000 Ελλήνων από χώρες της περιοχής. Παράλληλα τονίζει ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει σε περίπτωση αυξήσεων στην ενέργεια ή στα βασικά αγαθά.

Στο εσωτερικό μέτωπο, επισημαίνει την ψήφιση της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού από τις εκλογές του 2027, προγράμματα ψηφιακής εκπαίδευσης για ηλικιωμένους, νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο ζαχαρωδών και συνεργασία με το Eurocontrol για την αναβάθμιση της αεροναυτιλίας.

Τέλος, κάνει αναφορά σε δράσεις στον χώρο της υγείας, σε δωρεά του Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου για στήριξη γιατρών σε μικρά νησιά και στην εξάρθρωση κυκλώματος τηλεφωνικών απατών από την αστυνομία.