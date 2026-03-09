Με ελικόπτερο στη φρεγάτα «Κίμων» Μητσοτάκης, Μακρόν και Χριστοδουλίδης

Την ελληνική φρεγάτα Belharra «ΚΙΜΩΝ» θα επισκεφτούν σήμερα Δευτέρα (9/3) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τις επαφές που θα έχουν στην Κύπρο.

Σημειώνεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει σήμερα στην Κύπρο συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στέλνοντας έτσι ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποφασιστικότητας, αλληλεγγύης, αλλά και αποκλιμάκωσης με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι επαφές του Έλληνα πρωθυπουργού στην Κύπρο αναμένεται να ξεκινήσουν περί τις 13:00, ενώ οι κοινές δηλώσεις των τριών αναμένονται περί τις 14:45 σήμερα.

Όπως αναφέρει ο συντάκτης του FLASH Σπύρος Μουρελάτος, προφανώς και η παρουσία Μητσοτάκη – Μακρόν στη Μεγαλόνησο έχει τόσο ουσιαστικό, όσο και συμβολικό χαρακτήρα. Και αυτό γιατί στην τριμερή που θα πραγματοποιηθεί, Αθήνα, Παρίσι και Λευκωσία θα κάνουν μία ανασκόπηση των καταιγιστικών εξελίξεων της τελευταίας εβδομάδας, ενώ θα συντονίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους, καθώς είναι σαφές ότι ο γύρος των ιρανικών αντιποίνων δεν έχει ακόμη κλείσει.

Επίσης, η ταυτόχρονη παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού και του Γάλλου προέδρου στην Κύπρο, ενώ εξελίσσονται οι πολεμικές επιχειρήσεις στον Περσικό Κόλπο, αφενός μαρτυρά τη βούληση της Ευρώπης – των προθύμων εν πάση περιπτώσει μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων να εγγυηθούν την ασφάλεια του ευρωπαϊκού εδάφους- αφετέρου υποδηλώνει την αυξανόμενη γεωπολιτική σημασία της Κύπρου εν μέσω αναδιάταξης συσχετισμών και προτεραιοτήτων στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο.

Την περασμένη Πέμπτη (5/3) ο κ. Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμανουέλ Μακρόν και συζήτησαν για τα τεκταινόμενα στην Μέση Ανατολή, καθώς και για τον ρόλο που έχουν αναλάβει Ελλάδα και Γαλλία στην ασφάλεια της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μεταβαίνει σήμερα στην Κύπρο για να «δείξει την αλληλεγγύη της Γαλλίας» προς το κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επλήγη την περασμένη εβδομάδα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε την Κυριακή το Ελιζέ. «Στόχος θα είναι η ενίσχυση της ασφάλειας γύρω από την Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, με στόχο τη συμβολή στην αποκλιμάκωση στην περιοχή», δήλωσε η γαλλική προεδρία.