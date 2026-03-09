Μητσοτάκης και Μακρόν στην Κύπρο: Σήμα ισχύος στην περιοχή, μήνυμα σταθερότητας στο εσωτερικό

Ξεκάθαρο μήνυμα αποφασιστικότητας, αλληλεγγύης, αλλά και αποκλιμάκωσης εκπέμπει η μετάβαση αύριο στην Κύπρο του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γάλλου πρόεδρου, Εμανουέλ Μακρόν λίγα 24ώρα μετά την αποστολή στο νησί αρχικά των ελληνικών φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» και των μαχητικών τύπου F – 16 Viper και εν συνεχεία των γαλλικών μονάδων επιφάνειας στο φόντο της επίθεσης, που δέχθηκαν οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι.

Προφανώς και η παρουσία Μητσοτάκη – Μακρόν στη Μεγαλόνησο έχει τόσο ουσιαστικό, όσο και συμβολικό χαρακτήρα. Και αυτό γιατί στην τριμερή, που θα πραγματοποιηθεί, Αθήνα, Παρίσι και Λευκωσία θα κάνουν μία ανασκόπηση των καταιγιστικών εξελίξεων της τελευταίας εβδομάδας, ενώ θα συντονίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους, καθώς είναι σαφές ότι ο γύρος των ιρανικών αντιποίνων δεν έχει ακόμη κλείσει. Επίσης, η ταυτόχρονη παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού και του Γάλλου προέδρου στην Κύπρο, εν όσω εξελίσσονται οι πολεμικές επιχειρήσεις στον Περσικό Κόλπο αφ 'ενός μαρτυρά τη βούληση της Ευρώπης – των προθύμων εν πάση περιπτώσει μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων να εγγυηθούν την ασφάλεια του ευρωπαικού εδάφους- αφ' ετέρου υποδηλώνει την αυξανόμενη γεωπολιτική σημασία της Κύπρου εν μέσω αναδιάταξης συσχετισμών και προτεραιοτήτων στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο χθεσινό του μήνυμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε πως οι πρόσφατες επιλογές της Αθήνας όσον αφορά την αμυντική συνδρομή της Κύπρου φανερώνουν «πώς μετουσιώνεται έμπρακτα σε ασφάλεια και σε αλληλεγγύη η αναβάθμιση της εθνικής μας διπλωματίας και άμυνας των τελευταίων χρόνων» παρατηρώντας σχετικά με την αποστολή στο νησί γαλλικών, γερμανικών και ιταλικών δυνάμεων ότι «επιβεβαιώνεται το αυτονόητο: όταν κινδυνεύει ευρωπαϊκό έδαφος από εξωτερικούς κινδύνους, τότε η κοινή μας απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι άμεση και ισχυρή».

Με το βλέμμα στην οικονομία αλλά και τις δημοσκοπήσεις

Σε κάθε περίπτωση, στο Μέγαρο Μαξίμου θέτουν επί τάπητος τα σενάρια γύρω από τη διάρκεια, και το αποτύπωμα των πολεμικών επιχειρήσεων στο γεωπολιτικό σκηνικό της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου μετρώντας κινδύνους, αλλά και ευκαιρίες.

Είναι σαφές ότι στην κυβέρνηση δεν κρύβουν την ανησυχία τους, καθώς, όσο παρατείνονται οι εχθροπραξίες, τόσο δυσμενέστερες θα είναι οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία με ένα νέο ράλι ανατιμήσεων σε καύσιμα, ενέργεια και βασικά είδη να θεωρείται μία πιθανή εξέλιξη. Μετά τις αλλεπάλληλες συσκέψεις των προηγουμένων ημερών χθες ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «με ετοιμότητα και αποφασιστικότητα η χώρα μας θα αντιμετωπίσει και κάθε αρνητική συνέπεια που πιθανώς να προκύψει από την τελευταία αναταραχή. Είτε αυτή θα αφορά την αγορά της ενέργειας, είτε ορισμένες ανατιμήσεις αγαθών ως επακόλουθο του αυξημένου κόστους παραγωγής και της θαλάσσιας μεταφοράς τους» επιμένοντας ότι η κυβέρνηση θα δείξει μηδενική ανοχή σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας. Επίσης, ο κ, Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει και τα επόμενα 24ώρα τις απαιτητικές, όσο και σύνθετες επιχειρήσεις επαναπατρισμού των Ελλήνων, που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στη διακεκαυμένη ζώνη των χωρών του Περσικού Κόλπου.

Την ίδια ώρα, πάντως, στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν πως τα γρήγορα αντανακλαστικά και η ακαριαία απόφαση του πρωθυπουργού να σταλούν στην Κύπρο στρατιωτικές δυνάμεις χάριν της άμυνας της νήσου βελτιώνουν την εικόνα σε τμήματα των κεντρώων και δεξιών ψηφοφόρων, που ιεραρχούν ψηλά στις προτεραιότητες τους το αίσθημα της ασφάλειας ως προϋποθεση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας.

Σε αυτό το περιβάλλον ο πρωθυπουργός βρήκε χθες ευκαιρία να υπενθυμίσει ότι «η πολιτική σταθερότητα και ομαλότητα στο εσωτερικό κάθε χώρας αναδεικνύεται σε στρατηγικό της πλεονέκτημα» θέτοντας το συγκεκριμένο δίλημμα τόσο ενώπιον των λοιπών πολιτικών δυνάμεων, όσο και των πολιτών. Και κατέληξε στον καθιερωμένο εβδομαδιαίο απολογισμό του επισημαίνοντας ότι «κύριο μέλημα της κυβέρνησης είναι ο τόπος να έχει σταθερό χέρι στο τιμόνι στα αχαρτογράφητα νερά των διεθνών εξελίξεων. Το πλήρωμα του εθνικού σκάφους να είναι ενωμένο και οπλισμένο με την αισιοδοξία που πηγάζει από την αυτοπεποίθηση. Και η πυξίδα της Ελλάδας να δείχνει μόνο μπροστά, με σιγουριά».