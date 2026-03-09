Στις συμπληγάδες πολέμου και ΟΠΕΚΕΠΕ ο ανασχηματισμός

Με το Μέγαρο Μαξίμου να κινείται σε ρυθμούς πολέμου και την κυβέρνηση να δραστηριοποιείται σε πολλαπλά επίπεδα, δηλαδή τη διπλωματία, την άμυνα, αλλά και την οικονομία είναι φυσιολογικό η συζήτηση περί του επικείμενου ανασχηματισμού να έρχεται σε δεύτερη μοίρα.

Τούτο, βεβαίως, δε σημαίνει πως είναι και ανύπαρκτη, όπως αφήνει να εννοηθεί στη στήλη καλά πληροφορημένη κυβερνητική πηγή. Το ίδιο πρόσωπο εκτιμά ότι η επικρατέστερη περίοδος για να εκδηλωθεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι αυτή μετά το Πάσχα, αν και σε αυτήν την περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης δε φαίνεται να έχει κάνει νύξη ούτε και σε ανθρώπους του πολύ στενού του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένουν και την αποστολή στη Βουλή της περιβόητης πλέον, δεύτερης δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. καθώς από αυτήν, όπως εκτιμά στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα οριοθετηθεί με σαφήνεια η δεξαμενή των προς αξιοποίηση «γαλάζιων» βουλευτών, εκείνων, δηλαδή, που δεν θα έχουν…εκκρεμότητες με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων.

Σε κάθε περίπτωση οι ενδείξεις κυβερνητικής ανάκαμψης, που διαπιστώνονται εσχάτως, δεν αποκλείεται να επιδράσουν και στις κυοφορούμενες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Κεντρικό κυβερνητικό στέλεχος σημειώνει με νόημα επ' αυτού ότι ο πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να νιώσει τόσο ισχυρός ώστε να θελήσει να «πειράξει» περισσότερο από ό, τι αναμένετο έως χθες τις ενδοκυβερνητικές ισορροπίες, ιδίως σε επίπεδο Υπουργών.

Για να δούμε…