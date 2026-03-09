Ενέργεια, ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές - Μάχες σε τρία «μέτωπα» για το ΠΑΣΟΚ

Μια πυκνή πολιτικά εβδομάδα, με βαριά και πλούσια ατζέντα (ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, ενεργειακά) ανοίγει για το ΠΑΣΟΚ κι ενώ το κορυφαίο θέμα στην επικαιρότητα παραμένει ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και οι επιπτώσεις που έχει για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Είναι ενδεικτικό ότι για τις συνέπειες της πολεμικής σύρραξης ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίζεται ιδιαιτέρως προβληματισμένος και σύμφωνα με όσα μεταφέρουν στον FLASH πρόσωπα που συνομιλούν μαζί του, διαβλέπει ως πολύ ορατό το ενδεχόμενο μια νέας πιο βαθιάς οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης αλλά και μιας νέας αστάθειας, ειδικά αν η σύγκρουση δεν τερματιστεί άμεσα, όπως είναι το πιθανότερο. Γι’ αυτό και από την αξιωματική αντιπολίτευση, εκτός από τις γνωστές θέσεις που έχουν διατυπώσει για τη στάση της χώρας μας περί μη ενεργού εμπλοκής στο μέτωπο, πλην στήριξης στην Κύπρο, καλούν την κυβέρνηση να σχεδιάσει και να ανακοινώσει έγκαιρα μέτρα.

Την ίδια στιγμή, στην τελική ευθεία προς το συνέδριο, χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τους συνέδρους -δόθηκε μαλιστα παράταση μέχρι αργά το βράδυ λόγω αυξημένης συμμετοχής- και η διαδικασία για την εκλογή τους προγραμματίζεται για την προσεχή Κυριακή 15 Μαρτίου.

Όλα τα προαναφερθέντα γεγονότα συμβαίνουν ή πρόκειται να συμβούν στο φόντο των νέων δημοσκοπήσεων που θα δοθούν από σήμερα στη δημοσιότητα, αρχής γενομένης από αυτή της Opinion Poll για το Action 24 και που στην Χαριλάου Τρικούπη αναμένουν με αγωνία, ευελπιστώντας να δουν τη βελόνα να ξεκολλάει...

Μάχες σε τρία «μέτωπα»

Πιο αναλυτικά, η πρώτη κοινοβουλευτική μάχη για την αξιωματική αντιπολίτευση θα δοθεί αύριο Τρίτη στην Ολομέλεια επί του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την πορισματική έκθεση του ΠΑΣΟΚ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν συνιστά μια «διαχρονική παθογένεια» αλλά ένας «οργανωμένος μηχανισμός παράνομης ιδιοποίησης κοινοτικών πόρων, με χαρακτηριστικά οργανωμένης εγκληματικής δράσης». Κατά συνέπεια, η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά τη διενέργεια προανακριτικής επιτροπής εξέτασης για τη διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των εμπλεκόμενων πρώην μελών της κυβέρνησης (Λευτέρη Αυγενάκη και Μάκη Βορίδη) και αν υπάρξουν νέα στοιχεία και για άλλα πολιτικά πρόσωπα.

Μία ημέρα μετά, την Τετάρτη, το επίκεντρο μεταφέρεται στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο για το σκάνδαλο των υποκλοπών όπου θα γίνει συζήτηση με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη. Είναι γνωστό ότι για την Χαριλάου Τρικούπη η υπόθεση αυτή, υπό το πρίσμα των νεότερων αποφάσεων της Δικαιοσύνης, κρατά ανοιχτή την πόρτα της αλήθειας και ταυτόχρονα καταρρίπτει ξανά το αφήγημα της ΝΔ περί «ιδιωτών». «Η Δικαιοσύνη δείχνει τη δύναμη του κράτους δικαίου απέναντι στο παρακράτος και τους μηχανισμούς. Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει το θεσμικό του αγώνα», είναι το μήνυμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Τέλος την Πέμπτη, ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι βουλευτές του θα τοποθετηθούν για την κύρωση των συμφωνιών για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Όπως μέχρι στιγμής έχουν αφήσει να εννοηθεί από τις δημόσιες παρεμβάσεις και τη στάση στη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή, το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην πλευρά των θετικά σκεπτόμενων, αφού έχει στρώσει το χαλί προ πολλών ετών για τις σημερινές εξελίξεις, ωστόσο δε θα διστάσει να αναδείξει και τα προβληματικά σημεία των συμβάσεων, ζητώντας απαντήσεις και εγγυήσεις.