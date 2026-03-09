Τουρκία: Στέλνει έξι μαχητικά F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου «για ενίσχυση της ασφάλειας»

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της ασφάλειας στα Κατεχόμενα, η Άγκυρα προχώρησε σήμερα στην ανάπτυξη έξι μαχητικών αεροσκαφών F-16 και συστημάτων αεράμυνας. Τα μέτρα αυτά θεωρούνται σταδιακή προσέγγιση για την προστασία της περιοχής, με επιπλέον ενέργειες να προγραμματίζονται αν κριθεί απαραίτητο, ανάλογα με τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (MSB) της Τουρκίας, η ανάπτυξη των F-16 στα Κατεχόμενα έρχεται ως απάντηση στις κινήσεις της Ελλάδας, που προκάλεσαν κινητοποίηση ισχυρών ευρωπαϊκών δυνάμεων στη Μεγαλόνησο, και αντανακλά την εσωτερική πίεση που δέχεται η Άγκυρα λόγω της αυξημένης παρουσίας των ελληνικών και ευρωπαϊκών δυνάμεων στην περιοχή.

Μήνυμα ενίσχυσης ασφάλειας στην Κύπρο

Η κίνηση αυτή γίνεται σε μια χρονική στιγμή όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Κύπρο, στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας της Ελλάδας με το νησί, πραγματοποιώντας συναντήσεις με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Η επίσκεψη Μακρόν έχει και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η Γαλλία θέλει να δείξει στήριξη στα κράτη-μέλη της ΕΕ που αντιμετωπίζουν επιθέσεις και κινδύνους, όπως η πρόσφατη επίθεση με drone στην Κύπρο. Οι συνομιλίες αναμένεται να εστιάσουν σε θέματα ασφάλειας, περιφερειακής σταθερότητας και ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και πολιτικής προστασίας.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας και την αποστολή σαφούς μηνύματος ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο, εν μέσω των πρόσφατων γεγονότων που έχουν αυξήσει την ένταση στην περιοχή.