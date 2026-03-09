Κύπρος: Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι - Προειδοποίηση στους πολίτες

Σειρήνες ήχησαν ξανά το πρωί της Δευτέρας στο Ακρωτήρι της Κύπρου, συνοδευόμενες από προειδοποιητικό μήνυμα προς τους πολίτες: «Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».

Η Τουρκία στέλνει F-16 στα Κατεχόμενα

Παράλληλα η Τουρκία αποφάσισε να μετασταθμεύσει έξι μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο Τύμπου στα Κατεχόμενα. Η κίνηση αυτή, αν και αναμενόμενη στην Αθήνα, υπογραμμίζει τη στρατηγική παρακολούθηση των εξελίξεων από την Άγκυρα, υπό το πρίσμα της αναθεωρητικής της ατζέντας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην Κύπρο βρίσκονται επίσης οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», οι οποίες συμμετείχαν την Κυριακή (8/3) στην άσκηση έρευνας και διάσωσης «Σαλαμίς» στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη συμμετοχή ελικοπτέρων της 460 Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης και της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας.

Την Κυριακή, 08 Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκε διμερής άσκηση Έρευνας – Διάσωσης (Ε–Δ) Κύπρου - Ελλάδας, με την ονομασία «ΣΑΛΑΜΙΣ-01/26» 🇨🇾🇬🇷

Μήνυμα ισχύος από Μητσοτάκη και Μακρόν

Η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο στέλνει ισχυρό μήνυμα σταθερότητας και γεωπολιτικής βούλησης. Στην τριμερή συνάντηση Αθήνας, Παρισιού και Λευκωσίας θα συζητηθούν οι πρόσφατες εξελίξεις και θα συντονιστούν οι περαιτέρω κινήσεις, καθώς οι αντιδράσεις του Ιράν δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η ταυτόχρονη παρουσία των δύο ηγετών αναδεικνύει τη σημασία της Κύπρου στο πλαίσιο αναδιάταξης συσχετισμών και προτεραιοτήτων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.