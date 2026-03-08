Οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» συμμετείχαν στην κοινή άσκηση Ελλάδας-Κύπρου «Σαλαμίς»

Στην Κύπρο βρίσκονται οι δύο ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» οι οποίες και συμμετείχαν σήμερα Κυριακή (8/3) στην άσκηση έρευνας και διάσωσης «Σαλαμίς» στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε εντός της Περιοχής Ευθύνης Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη συμμετοχή της Φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, ελικοπτέρου της 460 Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς καθώς και ελικοπτέρου της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας.

Την Κυριακή, 08 Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκε διμερής άσκηση Έρευνας – Διάσωσης (Ε–Δ) Κύπρου - Ελλάδας, με την ονομασία «ΣΑΛΑΜΙΣ-01/26» 🇨🇾🇬🇷

@DefenceCyprus pic.twitter.com/Vxaqa8k8Hs — JRCC Larnaca - ΚΣΕΔ Λάρνακας (@CyprusJRCC) March 8, 2026

Η εν λόγω άσκηση, τον συντονισμό της οποίας είχε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) Λάρνακας, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης Διακρατικής Συμφωνίας Έρευνας – Διάσωσης μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας, «οι πρόνοιες της οποίας ενεργοποιούνται στις εν λόγω ασκήσεις προς αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην ανατολική Μεσόγειο» σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τις εικόνες από την άσκηση έδωσε στη δημοσιότητα η Πολιτική Προστασία της Λάρνακας.