Η Τουρκία στέλνει έξι μαχητικά F-16 στα Κατεχόμενα τη Δευτέρα επικαλούμενη... λόγους ασφαλείας

Στην αποστολή έξι μαχητικών F16 στα κατεχόμενα της Κύπρου προχωρά η Τουρκία για λόγους ασφαλείας, όπως ισχυρίζονται οι αρμόδιες Αρχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNN Turk, o Ασκίν Μεσελί, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ψευδοκράτους, ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα στείλει έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου αύριο το πρωί.

Ο Μεσελί δήλωσε ότι τα αεροσκάφη αποστέλλονται για λόγους ασφαλείας και ότι η αποστολή δεν θα επηρεάσει τις πολιτικές πτήσεις.

🔴#SONDAKİKA | Türk Silahlı Kuvvetleri, KKTC'nin güvenliğini sağlamak amacıyla yarın sabah bölgeye:



6 adet F-16 savaş uçağı konuşlandıracak. — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) March 8, 2026

Προκλητικές δηλώσεις

Πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (MSB) δήλωσαν χθες ότι, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, η Άγκυρα ετοιμάζεται να στείλει τα F16 στα Κατεχόμενα, έπειτα και από την πίεση που αναπτύχθηκε στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας λόγω των κινήσεων της Ελλάδας που είχαν ως αποτέλεσμα την κινητοποίηση ισχυρών ευρωπαϊκών δυνάμεων στη «Μεγαλόνησο».

«Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων, αναπτύσσονται σταδιακά σχέδια για την εξασφάλιση της ασφάλειας της ΤΔΒΚ. Η ανάπτυξη αεροσκαφών F-16 στο νησί είναι ένα από τα ζητήματα που εξετάζονται», ανέφεραν οι συγκεκριμένες πηγές από το υπουργείο Άμυνας.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τσεβντέτ Γιλμάζ είχε κατηγορήσει την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι με τις αποφάσεις της εντείνει τους κινδύνους για ολόκληρο το νησί.

Σε δηλώσεις του, ο Τούρκος αντιπρόεδρος υποστήριξε ότι, σε μια περίοδο αυξανόμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, η παραχώρηση προνομίων χρήσης στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο από την ελληνοκυπριακή διοίκηση σε τρίτες χώρες «θέτει σε κίνδυνο όλους όσοι ζουν στο νησί».

Όπως ανέφερε, η χρήση της Κύπρου ως βάσης για επιχειρήσεις προς τη Μέση Ανατολή δημιουργεί κινδύνους για όλες τις χώρες της περιοχής, σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας κατέδειξαν με πιο σαφή τρόπο αυτή την κατάσταση.

Σαφές μήνυμα στήριξης της Κύπρου

Η κίνηση αυτή της Τουρκίας έρχεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Κύπρο (σ.σ.: αύριο, Δευτέρα 9 Μαρτίου) στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Αθήνα στο νησί ενώ θα πραγματοποιήσει και συνάντηση με του Προέδρους Νίκο Χριστοδουλίδη και Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να επισκεφτεί την Κύπρο, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στο νησί, που έγινε πρόσφατα στόχος επίθεσης με drone. Η επίσκεψη έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς η Κύπρος αποτελεί κρίσιμο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μεσόγειο.

Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε θέματα ασφάλειας, περιφερειακής σταθερότητας και ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της πολιτικής προστασίας απέναντι σε απειλές όπως η χρήση drones.

Η γαλλική προεδρία υπογραμμίζει ότι η επίσκεψη έχει και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η Γαλλία θέλει να δείξει ότι στέκεται δίπλα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν επιθέσεις και κινδύνους, ενισχύοντας την αλληλεγγύη και την κοινή ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.