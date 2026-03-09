Τσελίκ: «Στείλαμε μαχητικά για ισορροπία δυνάμεων - Μπορεί να ακολουθήσουν και άλλα βήματα»

Την ανάπτυξη τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών με στόχο όπως είπε τη διατήρηση της «ισορροπίας δυνάμεων» στην Ανατολική Μεσόγειο. επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Ομέρ Τσελίκ, σε συνέντευξή του σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο εκπρόσωπος του AKP υποστήριξε στο τουρκικό δικτυο NTV ότι η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτηρίζεται από έντονη στρατιωτική παρουσία, σημειώνοντας ότι «σχεδόν δεν υπάρχει χώρος ούτε για να δέσει ένα αλιευτικό, καθώς παντού υπάρχουν πολεμικά πλοία».

Ενόχληση για τη στάση Ελλάδας και Κύπρου

Ο Τσελίκ ανέφερε ότι η Άγκυρα λαμβάνει μέτρα πρωτίστως για την ασφάλεια της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», υποστηρίζοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά ενισχύει τη συνεργασία της με το Ισραήλ στον τομέα της ασφάλειας.

Όπως είπε, δημιουργούνται μηχανισμοί που χαρακτηρίζονται ως «συνεργασία ασφαλείας», τους οποίους επέκρινε έντονα, υποστηρίζοντας ότι αυτή η πολιτική θα αποτελέσει «λεκέ» για την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Παράλληλα υποστήριξε ότι η Ελλάδα επιχειρεί να αυξήσει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή, αναφερόμενος στην ανάπτυξη συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας τύπου Patriot στο νησί της Καρπάθου.

Κριτική προς τη Γαλλία

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας επέκρινε επίσης τη Γαλλία για την πρόθεση όπως είπε αποστολής πολεμικών πλοίων στην περιοχή, με στόχο την υποστήριξη της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μέτρα που λαμβάνει η Τουρκία δεν στρέφονται εναντίον κάποιας χώρας, αλλά αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της, καθώς και στην ασφάλεια της «ΤΔΒΚ».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών κινήσεων

Ο Τσελίκ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικών κινήσεων από την Άγκυρα, σημειώνοντας ότι στο μέλλον μπορεί να ακολουθήσει η ανάπτυξη συστημάτων αεράμυνας, καθώς και η δημιουργία κέντρων για μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Όπως τόνισε, η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και για τον λόγο αυτό η Άγκυρα θεωρεί αναγκαία τη λήψη μέτρων που θα ενισχύσουν την ασφάλεια και την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή.