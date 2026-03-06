Ο καλός ο καπετάνιος…

Ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι είχε μια αγαπημένη παροιμία. «Στα Κινέζικα, η λέξη «κρίση» γράφεται με δύο γράμματα. Το ένα σημαίνει κίνδυνος και το άλλο σημαίνει ευκαιρία.» Η κρίση είναι πασιφανής και την υπογραμμίζουν, τόσο οι ίδιες οι πολεμικού χαρακτήρα επιχειρήσεις, όσο και ο αριθμός αυτών των δράσεων που έχουν καταστήσει τόσο πυκνό τον παρόντα χρόνο που είναι δύσκολο να αποκωδικοποιηθεί πλήρως.

Η ευκαιρία όμως είναι πάντα πιο δυσδιάκριτη, πόσο μάλλον όταν πρέπει να την εντοπίσεις σε μια μεγάλη και μπερδεμένη εικόνα. Η Ελληνική πραγματικότητα παραπέμπει σε μια εποχή κρίσιμων επιλογών. Οι σταθερές της ευρωπαϊκές συμμαχίες μοιραία επανεξετάζονται λόγω της κρίσης στις ευρωατλαντικές σχέσεις. Και φυσικά, αυτές οι ευρωπαϊκές -υπαρξιακού χαρακτήρα- συμμαχίες είναι οι ίδιες από τις οποίες έχει δικαιολογημένα χρόνια παράπονα τόσο στα ελληνοτουρκικά που ήταν απούσες, όσο και στην μεγάλη οικονομική κρίση όπου η «αλληλεγγύη» τους ορίστηκε από τα όρια των μνημονίων.

Οι Αμερικανοί από την άλλη παίζουν το παιχνίδι χωρίς προσχήματα. Αν δεν είσαι μαζί τους είσαι απέναντι τους, όπως έδειξαν και στις περιπτώσεις τόσο της Ισπανίας όσο και της σταθερότερης συμμάχου της, της Βρετανίας. Η ξεκάθαρη συμπόρευση ΗΠΑ-Ισραήλ, με το οποίο βρισκόμαστε και εμείς ως χώρα σε στρατηγική σχέση, βάζει ένα πλαίσιο και ορίζει νέο περιθώριο κινήσεων. Η ανάγκη επιλογής ή τουλάχιστον ξεκάθαρων προτεραιοτήτων είναι πολύ πιθανή. Η κατάσταση παραπέμπει στο Σαββοπουλικό: «έρχεται η στιγμή να αποφασίσεις με ποιον θα πας και ποιον θα αφήσεις».

Η Ελλάδα στην περίπτωση της Κύπρου, ως όφειλε, έδειξε αντανακλαστικά και αποφασιστικότητα, στέλνοντας αξιόμαχη δύναμη με δυό φρεγάτες και τέσσερα αναβαθμισμένα F-16. Ότι οι Βρετανοί ψάχνονταν μια βδομάδα μετά, είναι η καλύτερη απόδειξη, ότι η Ελλάδα έχει δυνατότητες.

Η μεταφορά των Πάτριοτ στην Κάρπαθο αλλά και στην βόρεια Ελλάδα είναι μη αναμενόμενες κινήσεις πάνω στην σκακιέρα της στρατηγικής. Ότι οι μονίμως με πλήθος αναθεωρητικών απαιτήσεων Τούρκοι, βρέθηκαν αρχικά σε αμηχανία και μετά σε υψηλούς τόνους, προσωποποιώντας όμως το πρόβλημά τους στον υπουργό εθνικής Άμυνας,φαίνεται σε πρώτη φάση να βάζουν την Ελλάδα σε καλύτερη θέση από ό,τι αναμένετο.

Βεβαίως και ο κίνδυνος μιας στραβοτιμονιάς είναι απολύτως υπαρκτός. Προφανώς όμως όταν βρίσκεσαι σε καταιγίδα και βλέπεις το επόμενο κύμα να σε σκεπάζει θα στρίψεις. Το αν είσαι καλός, κακός ή μέτριος καπετάνιος πάντα το αποδεικνύει η φουρτούνα….