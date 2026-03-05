Άμεση απάντηση ΥΠΕΞ στην Άγκυρα: «Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη»

Άμεση είναι η απάντηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών στα όσα ανέφερε νωρίτερα το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών περί καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και παραβίασης από την Ελλάδα του διεθνούς δικαίου, με αφορμή τη συστοιχία Patriot που έχει τοποθετηθεί στην Κάρπαθο.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με δήλωση του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας, τόνισε τα εξής:

«Μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος.

Οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών.

Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις».