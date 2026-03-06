Γεραπετρίτης: «Δεν απειλείται η Σούδα - Καθημερινά επαναπατρισμοί Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σχετικά με την ασφάλεια της ναυτικής βάσης της Ναυτική Βάση Σούδας, διαβεβαιώνοντας ότι δεν βρίσκεται υπό άμεση απειλή, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε τη συνέχιση των επιχειρήσεων επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από χώρες της Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης Ελλήνων πολιτών από την ευρύτερη περιοχή θα συνεχιστούν σε καθημερινή βάση. Όπως τόνισε, το υπουργείο Εξωτερικών έχει κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες διπλωματικές και προξενικές αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή των πολιτών.

«Θα συνεχιστούν κάθε μέρα οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Ομάν και άλλες περιοχές», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι όλες οι ενέργειες γίνονται «για το καλό των Ελλήνων πολιτών».

«Δεν θεωρώ ότι η Σούδα απειλείται»

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η βάση της Σούδας βρίσκεται εντός εμβέλειας ιρανικών πυραύλων, ο υπουργός Εξωτερικών εμφανίστηκε κατηγορηματικός, επιχειρώντας να κατευνάσει τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί τις τελευταίες ημέρες.

«Δεν θεωρώ ότι η Σούδα απειλείται», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.

«Ιστορικό καθήκον» η παρουσία ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε επίσης στη στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρος, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά», καθώς και των μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 Fighting Falcon στην αναβαθμισμένη έκδοση «Βάιπερ», αποτελεί «ιστορικό καθήκον» της χώρας.

«Η ανάπτυξη των ελληνικών δυνάμεων δεν τίθεται προς συζήτηση ούτε καν προς ενημέρωση. Πρόκειται για αμιγώς αμυντική υποστήριξη», ανέφερε.

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις της Τουρκία για την εγκατάσταση αντιαεροπορικών συστημάτων MIM-104 Patriot στην Κάρπαθος, ο υπουργός Εξωτερικών απέρριψε τους σχετικούς ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «απολύτως ανυπόστατους».

Ανησυχία για τα Στενά του Ορμούζ

Τέλος, σχολιάζοντας την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους ενεργειακούς διαδρόμους του κόσμου.

Όπως σημείωσε, στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη η ευρωπαϊκή αποστολή Επιχείρηση Ασπίδες, με στόχο την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι ένα ενδεχόμενο ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών θα αποτελούσε «τεράστιο ζήτημα» για την παγκόσμια οικονομία αλλά και για την ασφάλεια των ναυτικών.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη στάση της Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ότι «η αλληλεγγύη από αυτονόητο κατέστη ζητούμενο στην Ευρώπη».