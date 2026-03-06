ΠΑΣΟΚ: Έντονο παρασκήνιο και μάχη συσχετισμών 20 ημέρες πριν από το Συνέδριο

Είκοσι ημέρες πριν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, οι διεργασίες στην Χαριλάου Τρικούπη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μπορεί κεντρικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να εστιάζει αυτό το διάστημα στην κρίση στη Μέση Ανατολή, ωστόσο σύσσωμος ο κομματικός μηχανισμός και τα εσωκομματικά στρατόπεδα εργάζονται πυρετωδώς για την επιτυχή διοργάνωση του τριημέρου στο Ταε Κβο Ντο στο Φάληρο από τις 27 ως τις 29 Μαρτίου.

Καταρχάς, μεθαύριο 8 του μήνα λήγει η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων των μελών που θέλουν να εκλεγούν σύνεδροι. Μία εβδομάδα αργότερα, την Κυριακή 15 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα η διαδικασία εκλογής τους, μια διαδικασία που προκάλεσε τον προηγούμενο μήνα έριδες και εντάσεις με αιχμή τον περιβόητο «αλγόριθμό», δηλαδή το μέτρο για την κατανομή τους.

Η εσωκομματική αντιπολίτευση μέσω των εκπροσώπων της εξέφρασε διαφωνία για τις αποφάσεις, αφήνοντας υπονοούμενα περί «μικρού και ελεγχόμενου συνεδρίου». Η ηγεσία απέκρουσε τις κατηγορίες και ο Νίκος Ανδρουλάκης σε υψηλούς τόνους ξεκαθάρισε στην επεισοδιακή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του Φεβρουαρίου ότι δεν υπάρχει αλγόριθμος για να ευνοηθούν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και η κατανομή θα γίνει με βάση τα ποσοστά που έλαβε το ΠΑΣΟΚ στην τελευταία εθνικής εμβέλειας κάλπη, που ήταν οι ευρωεκλογές του 2024. Συγκεντρωτικά, 4.000 θα είναι οι εκλεγμένοι σύνεδροι συν τον απόδημο ελληνισμό και περίπου 1000 αριστίνδην, συνολικά περί τους 5000 συνέδρους.

Σε ό,τι αφορά τον προσυνεδριακό διάλογο που βαίνει προς ολοκλήρωση, στην Χαριλάου Τρικούπη εμφανίζονται ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή και την ανταπόκριση της βάσης, ενώ σε επίπεδο αριθμητικής καταγραφής, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Τομέας Οργανωτικού Σχεδιασμού από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου είχαν πραγματοποιηθεί 138 προσυνεδριακές εκδηλώσεις (74 Νομαρχιακές και 64 Τοπικές).

Στο ίδιο πλαίσιο και με σκοπό τη συνδιαμόρφωση του προγράμματος που θα παρουσιαστεί και θα εγκριθεί στο συνέδριο, έχει δοθεί εδώ και μερικές εβδομάδες η δυνατότητα διαδικτυακής συμβολής στα προγραμματικά κείμενα, καθώς και στο κείμενο της διακήρυξης και του καταστατικού όπου το κάθε μέλος μπορεί μέσω της πλατφόρμας digitalsociety να υποβάλλει τις προτάσεις και τα σχόλιά του.

Το πρόγραμμα

Από τις προτάσεις που περιέχονται στο προσχέδιο προγράμματος ξεχωρίζουν αυτές για μείωσης του χρόνου εργασίας με εφαρμογή 4ημέρου ή 35ωρου, χωρίς μείωση αποδοχών και με παροχή κινήτρων για τις επιχειρήσεις που θα το εφαρμόσουν και η διεύρυνση του ΕΚΑΣ σε 60.000 επιπλέον συνταξιούχους.

Για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης με έμφαση στη νέα γενιά, τα ζευγάρια και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι το GenRent που προβλέπει ίδρυση Διεύθυνσης Κατοικίας και θα μπορεί να εισηγείται μέτρα όπως ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η κατάργηση της goldenvisa, το πλαφόν στις αυξήσεις ενοικίων και η θέσπιση ανώτατων μισθωμάτων σε ακίνητα που δεν πληρούν βασικές προδιαγραφές ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης.

Η δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας για όλες τις μη στρατηγικές επενδύσεις, η ίδρυση Ταμείου Εθνικού Πλούτου για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Η μείωση -νομοθετικά- του αριθµού των µελών του Υπουργικού Συµβουλίου και η απαγόρευση διορισµού εξωκοινοβουλευτικών υπουργών στα πρώτα τη τάξει Υπουργεία (Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών) και η κατάργηση της Προεδρίας της κυβέρνησης με ίδρυση Υπουργείου Προεδρίας και συντονισµού κυβερνητικού έργου.

Η διεύρυνση

Ιδιαίτερη βαρύτητα στο δρόμο προς το συνέδριο αλλά και ενόψει εκλογών δίνει η Χαριλάου Τρικούπη στην αμφίπλευρη διεύρυνση. Μετά τις πρώτες ανακοινώσεις 44 στελεχών που επέστρεψαν ή συμπορεύονται με το ΠΑΣΟΚ, η Επιτροπή με επικεφαλής τον Κώστα Σκανδαλίδη προετοιμάζει το δεύτερο πακέτο ονομάτων, που όμως δεν θα περιλαμβάνει εν ενεργεία βουλευτές, καθώς αυτές οι αποφάσεις θα ληφθούν με αποκλειστική ευθύνη του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει την τακτική της σκληρής αλλά τεκμηριωμένης αντιπολίτευσης με θέσεις και προτάσεις, δίνοντας έμφαση στα προβλήματα που ταλαιπωρούν του πολίτες στην Αττική, αφού το λεκανοπέδιο θεωρείται «μαύρη τρύπα», αν και οι τελευταίες μετρήσεις που έχουν στα χέρια τους στην Χαριλάου Τρικούπη δείχνουν σημάδια ανάκαμψης.

Στην αξιωματική αντιπολίτευση προετοιμάζονται τέλος για μια γεμάτη κοινοβουλευτικά εβδομάδα, αφού την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση στην Ολομέλεια επί του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Τετάρτη η μάχη μεταφέρεται στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο για το σκάνδαλο των υποκλοπών όπου θα γίνει συζήτηση με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη και μία ημέρα μετά στην Αθήνα, η εθνική αντιπροσωπεία και η πράσινη ΚΟ θα κληθούν να τοποθετηθούν για την κύρωση των συμφωνιών για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.