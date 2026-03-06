Μακάρι να αγαπούσαν τον Ανδρουλάκη όσο τον Σάντσεθ

Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει μέσα στα σπλάχνα αυτής της χώρας. Υπό την έννοια ότι παράγει εντυπωσιασμό, δυσανάλογα μεγαλύτερο από το μέγεθός της.

Δείτε ας πούμε την περίπτωση ΠΑΣΟΚ και Πέδρο Σάντσεθ (καλά για τον ΣΥΡΙΖΑ κτλ δε λέμε γιατί σημασία καμία δεν έχει).

Υπάρχει μια αγάπη, σχεδόν τυφλή, προς τον σοσιαλιστή Ισπανό Πρωθυπουργό που ανάλογη της ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει γνωρίσει μέσα στο κόμμα του.

Βγήκε ο Δούκας, βγήκε η Διαμαντοπούλου και αποθέωσαν τον σοσιαλιστή Σάντσεθ που τόσο αληθινά κατάφερε «να μιλήσει στο μυαλό και την ψυχή των Ευρωπαίων».

Και η φράση αυτή δεν ανήκει στον Ζαχαριάδη τον Κώστα. Αλλά στην Άννα Διαμαντοπούλου - που πέρασε από θέση ευθύνης στις Βρυξέλλες και όσο να' ναι ξέρει πως λαμβάνονται οι αποφάσεις από τις εθνικές κυβερνήσεις σε μείζονες κρίσεις που ακουμπούν καταρχάς τα εθνικά τους συμφέροντα.

Οπότε διαβάζοντας την Άννα Διαμαντοπούλου, σκέφτεσαι ότι και λίγα είπε ο Χάρης Δούκας για τον Ισπανό Πρωθυπουργό.

Σε άλλα νέα, η Μαδρίτη αποφάσισε χθες να στείλει το «καμάρι» του πολεμικού της ναυτικού στην Κύπρο. Η φρεγάτα Cristobal (Χριστόφορος Κολόμβος) θα συνοδεύσει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και όπως ανέφερε το ισπανικό υπουργείο Άμυνας θα μετάσχει σε αποστολές προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας...