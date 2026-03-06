Από τη Θεσσαλονίκη το πρώτο βήμα Τσίπρα

«Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων. Και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης. Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα τη κοινωνία και τις ανάγκες της».

Αυτό τόνιζαν στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα -υπενθυμίζοντας τη φράση του κατά την ημέρα της κοινοβουλευτικής του παραιτήσεως- όταν απαντούσαν στην αιτία της εκ νέου επίσκεψης του στη Θεσσαλονίκη.

Τεράστια κινητοποίηση



Σύμφωνα με πληροφορίες, εδώ και καιρό οργανώνεται στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή, μια μεγάλη ομάδα πρωτοβουλίας, υποστηρικτών της πολιτικής του κίνησης. Ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη μεγάλη εκδήλωση των ομάδων πρωτοβουλίας για την «ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης». Ο Αλέξης Τσίπρας θα παραβρεθεί την Παρασκευή το απόγευμα, πριν αναχωρήσει για την Κοζάνη, στην συνέλευση που διοργανώνουν σε αίθουσα του δημαρχείου της πόλης στη Θεσσαλονίκη.



Οι στενοί του συνεργάτες επέμεναν στη διάθεση του πρώην πρωθυπουργού να συναντηθεί με τους πολίτες προκειμένου να ακούσει και όχι μόνον τις διαθέσεις του για το πρόσωπο του αλλά κυρίως «την κριτική τους, τις προτάσεις τους για την επόμενη ημέρα της κεντροαριστεράς». Εξάλλου την επόμενη ημέρα θα βρεθεί στην Κοζάνη στην προγραμματισμένη ομιλία του, με αφορμή το βιβλίο του.

Με επίκεντρο τις διεθνείς εξελίξεις

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αλέξης Τσίπρας, αναμένεται να επικεντρωθεί στο παρόν πολιτικό πεδίο και κυρίως στις διεθνείς εξελίξεις με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Φέρεται διατεθειμένος να ασκήσει κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης εμμένοντας στην «εμπλοκή της χώρας σε πολεμικές επιχειρήσεις».

Εντύπωση, πάντως έχει προκαλέσει το γεγονός της επιμονής του να πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση και στη Θεσσαλονίκη και στην Κοζάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να αναφερθεί στα μεγάλα γεγονότα της περιόδου, κυρίως, όμως, στις συνέπειες τους τόσο στην εθνική οικονομία όσο και στο ευρύτερο πολιτικό πεδίο. Γνωρίζει, εξάλλου ως πρώην πρωθυπουργός τον τρόπο που επηρεάζεται η εσωτερική πολιτική σκηνή, όταν διαδραματίζονται συγκλονιστικά γεγονότα που ενδεχομένως να αλλάξουν ακόμη και την γεωπολιτική κατάσταση.