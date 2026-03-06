Τσίπρας από Θεσσαλονίκη: Μήνυμα για το νέο κόμμα με παραλληλισμό με το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ

Με αιχμές κατά της κυβέρνησης αλλά και σαφή μηνύματα για την ανασύνταξη του προοδευτικού χώρου, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μίλησε το απόγευμα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη (6/3), σε εκδήλωση της «Πρωτοβουλίας για την Ανασύνθεση του Προοδευτικού Χώρου», που πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» του δημαρχείου.



Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Τσίπρας χρησιμοποίησε έναν συμβολισμό από το ποδόσφαιρο και την πορεία του ΠΑΟΚ, προκειμένου να περιγράψει την προσπάθεια επανεκκίνησης του προοδευτικού χώρου και τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα. «Μην ακούτε τι λένε. Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρώτο του πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια όχι μόνο επειδή επιβλήθηκαν κανόνες ισονομίας στο ποδόσφαιρο, αλλά και γιατί έφτιαξε ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σύντομων εξελίξεων στο πολιτικό σκηνικό, σημειώνοντας ότι η ανακοίνωση για τη δημιουργία νέου κομματικού φορέα δεν αργεί. «Εμείς, λοιπόν, θα πάρουμε ξανά το πρωτάθλημα όταν έχουμε σχέδιο, ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης - και σε αυτό δουλεύουμε μεθοδικά - και όταν φτιάξουμε ομάδα με ανανέωση αλλά και εμπειρία, που θα πετάει, θα παίζει καλό ποδόσφαιρο και θα κερδίζει μέσα στο γήπεδο. Στο ραντεβού με την ιστορία δύο πράγματα δεν πρέπει να κάνεις: να πας νωρίτερα και να σε στήσει ή να αργήσεις και να τη στήσεις εσύ. Θα ξεκινήσουμε, λοιπόν, αυτή την προσπάθεια μαζί, όλοι και όλες, όταν θα είμαστε έτοιμοι για να νικήσουμε. Και πιστεύω ότι θα είμαστε σύντομα», είπε ο πρώην πρωθυπουργός.

Με χιούμορ μάλιστα αναφέρθηκε και στα δικά του οπαδικά αισθήματα, καθώς είναι γνωστός φίλαθλος του Παναθηναϊκός, σχολιάζοντας: «Τώρα σας καταλαβαίνουμε λίγο κι εμείς, που έχουμε 15 χρόνια να πάρουμε το πρωτάθλημα».

Η προτροπή για την ανακοίνωση του νέου κόμματος

Το κλίμα είχε ήδη προετοιμαστεί νωρίτερα από τον ακαδημαϊκό Άρης Στυλιανού, ο οποίος κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό να προχωρήσει στην ανακοίνωση του νέου πολιτικού εγχειρήματος.

Ο Άρης Στυλιανός χρησιμοποίησε κι εκείνος ποδοσφαιρική μεταφορά, θυμίζοντας το σύνθημα των φίλων του ΠΑΟΚ όταν η ομάδα τους έφτασε στην κατάκτηση τίτλου: «σήκωσέ το το τιμημένο». Απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά: «Πρόεδρε, ανακοίνωσέ το το υποσχόμενο, δεν μπορώ να περιμένω».

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση

Στο καθαρά πολιτικό σκέλος της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε νέα δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης της Νέα Δημοκρατία, την οποία χαρακτήρισε «καθεστώς» που, όπως υποστήριξε, αναπαράγει ανισότητες, ακρίβεια και φαινόμενα διαφθοράς.

«Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να διεκδικήσει να μην αφήσουμε αυτό το ανήθικο καθεστώς που κυβερνά εδώ και επτά χρόνια να μας βυθίσει ακόμη περισσότερο σε ανισότητες, ακρίβεια και έλλειψη ελπίδας», ανέφερε.

Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός αμφισβήτησε ανοιχτά και μέρος των δημοσκοπικών ευρημάτων, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική παράταξη κινείται κοντά στο 20%, ωστόσο, όπως σημείωσε, το βασικό πρόβλημα της αντιπολίτευσης είναι ότι δεν έχει ακόμη αναδειχθεί ο ισχυρός αντίπαλος που θα μπορέσει να κερδίσει την πολιτική αναμέτρηση.

Κατά τον ίδιο, η απουσία ισχυρής αντιπολίτευσης οδηγεί την κυβέρνηση σε αλαζονική στάση και «ξεδιάντροπο κυνισμό που αγγίζει τα όρια της πολιτικής ανηθικότητας».

Ανησυχία για τη διεθνή κατάσταση

Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε επίσης έντονη ανησυχία για τις διεθνείς εξελίξεις και την εμπόλεμη κατάσταση στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Ελλάδα ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με νέο κύμα ακρίβειας σε καύσιμα, ενέργεια και τρόφιμα.

«Μπαίνουμε σε μια νέα, πολύ δύσκολη περίοδο», είπε, υπογραμμίζοντας ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενδέχεται να έχουν άμεσες οικονομικές συνέπειες για την ελληνική κοινωνία. Στο πολιτικό του μήνυμα προς τον προοδευτικό χώρο, ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η απλή συνεργασία κομμάτων δεν αρκεί. «Αν προσθέσουμε τη φθορά με τη φθορά, το αποτέλεσμα είναι πάλι φθορά», σημείωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται «μετάβαση από την πρόσθεση στον πολλαπλασιασμό» και ουσιαστική επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης.