Μητσοτάκης: Ανακοίνωσε τρίμηνο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για καύσιμα και super market

«Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα τον οποίο ενημερώνει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις κινήσεις της Ελλάδας.

«Δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας – Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης» είπε ο Πρωθυπουργός επιβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις και ανάλογα θα προσαρμόζει τις παρεμβάσεις της.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, θα κάνουν σήμερα στις 14:00 ανακοινώσεις σχετικά με την πρώτη δέσμη μέτρων της κυβέρνησης κατά της αισχροκέρδειας.

Τα μέτρα έχουν στόχο να περιορίσουν τις ανατιμήσεις που παρατηρούνται ήδη στα καύσιμα και σε βασικά αγαθά, μειώνοντας τις οικονομικές συνέπειες από τις διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Συνεχής αξιολόγηση και προσαρμογές

Από το Μέγαρο Μαξίμου επισημαίνεται ότι οι συνθήκες στην αγορά θα παρακολουθούνται καθημερινά και οι παρεμβάσεις θα προσαρμόζονται ανάλογα, πάντα εντός των δυνατοτήτων της οικονομίας. Στις συνεδριάσεις που γίνονται στην πρωθυπουργική έδρα θα καθορισθεί το εύρος και το βεληνεκές των μέτρων, με το Υπουργείο Ανάπτυξης να έχει ως κύριο στόχο τις ήδη υψηλές τιμές στα καύσιμα και φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση θέλει να δώσει σαφές μήνυμα ότι προβαίνει σε έγκαιρες παρεμβάσεις, ώστε να μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι «τρέχει πίσω από τις εξελίξεις», αφήνοντας απροστάτευτους τους καταναλωτές. Όπως δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, «υπάρχει σχέδιο και όταν αυτό κριθεί τελικό, οι ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, δηλαδή τις επόμενες ημέρες».