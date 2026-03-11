Πρόεδρος ΠΟΠΕΚ στον FLASH:«Καμία αισχροκέρδεια -Οι τιμές καυσίμων διαμορφώνονται από τα διυλιστήρια»

Με την κυβέρνηση να προχωρά στην εφαρμογή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων λόγω της ραγδαίας αύξησης που έχει επιφέρει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), Θέμης Κιουρτζής, μίλησε στον FLASH, σχετικά με τα σενάρια αισχροκέρδειας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος, το «επιχείρημα» περί αισχροκέρδειας δεν μπορεί να τεκμηριωθεί, την ίδια ώρα που οι τιμές στα διυλιστήρια ανεβαίνουν με μεγαλύτερο ρυθμό από αυτόν στα πρατήρια. «Η ανακοίνωση που βγήκε από την Ομοσπονδία είναι πολύ συγκεκριμένη και απαντάει σε όλα τα ερωτήματα. Δεν υπάρχει κανένα τεκμήριο αισχροκέρδειας από τους πρατηριούχους» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, εξήγησε πως «το επιχείρημα δεν προκύπτει από πουθενά. Δεν φταίνε οι πρατηριούχοι για αυτό. Οι τιμές διαμορφώνονται από τα διυλιστήρια. Όταν η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται 40% από τα διυλιστήρια και 25-30% από τα πρατήρια, δεν γίνεται να μιλάμε για αισχροκέρδεια».

Επικαλούμενος, μάλιστα, προηγούμενη ανακοίνωση της ΠΟΠΕΚ, στην οποία αναφέρονται συγκεκριμένα αριθμητικά παραδείγματα, με βάση στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, μίλησε με συγκεκριμένα νούμερα σχετικά με τις αυξήσεις των τιμών από τα διυλιστήρια και τα πρατήρια.

Η αύξηση των τιμών στα διυλιστήρια, με τις οποίες προμηθεύτηκαν τα πρατήρια, ανήλθε:

Για την αμόλυβδη βενζίνη: 18,4 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο

Για το πετρέλαιο κίνησης: 40,3 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο

Για το πετρέλαιο θέρμανσης: 36,5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο

Από την άλλη πλευρά, η αύξηση των λιανικών τιμών διαμορφώθηκε ως εξής:

Για την αμόλυβδη βενζίνη: 18,4 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο

Για το πετρέλαιο κίνησης: 40,3 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο

Για το πετρέλαιο θέρμανσης: 36,5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο

Τι συμβαίνει με τους φόρους - Το παράδειγμα άλλων χωρών της Ευρώπης

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΟΠΕΚ σημειώνει ότι το κράτος εισπράττει υψηλό ΦΠΑ και ΕΦΚ, συνολικά 1,10 ευρώ ανά λίτρο βενζίνης, και πως η στήριξη των καταναλωτών θα μπορούσε να γίνει με μείωση αυτών των φόρων.

Με αυτά τα στοιχεία, ο κ. Κιουρτζής συνέχισε λέγοντας: «Εμείς προτείνουμε κάτι συγκεκριμένο που έχουν επιχειρήσει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Πορτογαλία. Να μειωθεί ο υψηλός φόρος που πληρώνουμε. Και τσάμπα να μας έδιναν τα καύσιμα οι Άραβες και εμείς, αντίστοιχα, να τα πουλάγαμε τσάμπα και πάλι θα πληρώναμε φόρο και μάλιστα υψηλό».