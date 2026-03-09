Πιερρακάκης από Eurogroup για κρίση: «Δεν είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε τα διαθέσιμα εργαλεία»

Η σημερινή συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ξεκίνησε με συζήτηση για τις μακροοικονομικές εξελίξεις, με τον ίδιο να τονίζει πως «η κατάσταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί βαθιά ανησυχία. Εκτός από την οικονομική αναταραχή, παρατηρούμε μια κατάσταση με ευρείες γεωπολιτικές συνέπειες. Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, η ΕΕ στέκεται αλληλέγγυα με τους φίλους της στην περιοχή και με τους πληγέντες πολίτες», τόνισε.

Όπως δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης, η ΕΕ παρακολουθεί στενά τις αντιδράσεις των αγορών στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που κυριαρχούν στις διεθνείς ειδήσεις. «Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει τη δυνατότητα και την ανθεκτικότητα να απορροφήσει προσωρινά σοκ. Ταυτόχρονα, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια πιο παρατεταμένη περίοδο αστάθειας, με πιθανές διαταραχές στη ναυτιλία, αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και συνέπειες για τον πληθωρισμό».

Η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής

Ο ίδιος επεσήμανε πως η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. «Παρατηρούμε ανοδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας και συζητήσαμε τα είδη των μέτρων που εξετάζουν τα κράτη μέλη, καθώς και την ανάγκη να παραμείνουμε συντονισμένοι στις ενέργειές μας, παρακολουθώντας παράλληλα την κατάσταση επί τόπου. Αυτό είναι σημαντικό για την προστασία των πολιτών μας και των επιχειρήσεών μας».

Όπως τόνισε, διαταραχές στην ενέργεια καταγράφηκαν και στο παρελθόν και υπογράμμισε ότι τα ενεργειακά δίκτυα και η συνολική ενεργειακή αρχιτεκτονική χτίζονται σε μεγαλύτερους χρονικούς ορίζοντες και απαιτούν μια σαφή στρατηγική οπτική, καθώς και ένα σταθερό και αξιόπιστο πολιτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. «Εστιάσαμε στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, στην περαιτέρω ανάπτυξη και διασύνδεση των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων, στη διασφάλιση καλά λειτουργουσών και ολοκληρωμένων ενεργειακών αγορών, καθώς και στην υποστήριξη επενδύσεων σε υποδομές ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια».

Οι συζητήσεις των υπουργών της Ευρωζώνης έγιναν με τη συμβολή της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Νάντια Καλβίνο. Ο κ. Πιερρακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup, επεσήμανε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει σε συνεχή κατάσταση διαχείρισης κρίσεων και πως η στρατηγική της Ευρώπης πρέπει να υπερβαίνει την κρίση της στιγμής. «Έχουμε αυτήν τη διπλή προσέγγιση γιατί, από τη μία, προσπαθούμε να επιλύσουμε εκκρεμή ζητήματα του παρελθόντος και, από την άλλη, να απαντήσουμε στην αναδυόμενη κρίση και τις προκλήσεις του αύριο. Οι πρόσφατες εξελίξεις ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτερα για να ενισχύσουμε την οικονομία μας και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης».

Ενιαία ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά

«Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν στρατηγικά και πράγματα που χρειάζονται άμεση αντίδραση. Η ενεργειακή πολιτική ανήκει στους υπουργούς Ενέργειας, αλλά οι υπουργοί Οικονομικών πρέπει να την παρακολουθούν, διότι οι βασικοί παράγοντες πληθωρισμού τώρα στην ΕΕ είναι οι τιμές ενέργειας, κατοικίας και τροφίμων. Αυτά επηρεάζουν τα νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη», τόνισε για τα εργαλεία της ενεργειακής κρίσης.

«Στρατηγικά, χρειαζόμαστε διασυνδέσεις, μια ενιαία ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά και προσαρμογές στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Η ενεργειακή πολιτική είναι κεντρική για την ανταγωνιστικότητα και την ενότητα της ΕΕ. Παράλληλα, πρέπει να μπορούμε να αντιδράμε σε κρίσεις. Η ΕΕ έχει ιστορικά ενσωματώσει κρίσεις και αναπτύξει νέα εργαλεία. Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αναπτύξαμε εργαλεία για κρίσεις, αλλά προς το παρόν δεν είμαστε ακόμη στο σημείο να τα ενεργοποιήσουμε. Χρειάζεται σταθερότητα για να σκεφτούμε τις κατάλληλες δράσεις. Το μήνυμα είναι ότι έχουμε εργαλεία και πολιτική βούληση να αντιδράσουμε, αν χρειαστεί».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο νέο ψηφιακό χρηματοοικονομικό έργο, με το Eurogroup να πραγματοποιεί την πρώτη του συνεδρία, λέγοντας πως «αν το πετύχουμε, η ψηφιακή χρηματοδότηση μπορεί να μειώσει την απόσταση μεταξύ των αποταμιευτών και των καινοτόμων, μεταξύ μικρών επιχειρήσεων και μεγάλων κεφαλαιακών αγορών, και μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών αγορών».

Τέλος, για το ψηφιακό ευρώ έδωσε το δικό του μήνυμα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «ότι το χρειαζόμαστε τώρα», και συμπλήρωσε πως «ως Ένωση πιστεύουμε ότι πρέπει να συνδυάσουμε μια ισχυρή δημόσια υποδομή, το ψηφιακό ευρώ, με την ιδιωτική καινοτομία γύρω από αυτό».