UBS: Ανθεκτική η Ευρώπη στο ενεργειακό σοκ της Μέσης Ανατολής

Η Ευρώπη επηρεάζεται λιγότερο από τις αναταράξεις στη Μέση Ανατολή σε σύγκριση με την εξάρτησή της από τη Ρωσία. Πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Ρωσία προμήθευε περίπου το 40% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 35–40% της κατανάλωσης. Αντίθετα, η Μέση Ανατολή αντιπροσωπεύει μόλις το ~10% των εισαγωγών LNG της Ευρώπης (~4% της συνολικής κατανάλωσης), με ορισμένες χώρες να έχουν υψηλότερη εξάρτηση.

Συγκρατημένος πληθωριστικός αντίκτυπος

Η UBS υπογραμμίζει ότι το 2026 ο πληθωρισμός αναμένεται να επηρεαστεί λιγότερο απ’ ό,τι το 2022. Τότε, οι τιμές φυσικού αερίου δεκαπλασιάστηκαν σε δύο εβδομάδες, φτάνοντας περίπου τα 340 ευρώ/MWh, ενώ σήμερα η αύξηση είναι μέτρια. Επιπλέον, οι τρέχουσες διαταραχές συμβαίνουν σε περίοδο αποπληθωρισμού και οι κεντρικές τράπεζες είναι λιγότερο πιθανό να αυξήσουν επιτόκια ως αντίδραση, σε αντίθεση με την περίοδο μετά την πανδημία COVID-19.

Προσαρμογή καταναλωτών και επιχειρήσεων

Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές διαθέτουν υψηλότερα ποσοστά αποταμίευσης, μειώνοντας τον αντίκτυπο της αύξησης κόστους ενέργειας. Οι επιχειρήσεις έχουν προσαρμοστεί, βελτιώνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα και μεταφέροντας ενεργοβόρες δραστηριότητες εκτός κρίσιμων περιοχών. Στη Γερμανία, η παραγωγή ενεργοβόρων βιομηχανιών μειώθηκε κατά 22% από το τέλος του 2021, ενώ για τις μη ενεργοβόρες μειώθηκε κατά 8%. Οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν μέτρα στήριξης, όπως η Γερμανία με το νέο δημοσιονομικό πακέτο που στοχεύει στη μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.