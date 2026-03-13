Πιερρακάκης: «Κανείς μόνος του στην κρίση» - «Έκρηξη» υποδομών στην Κρήτη

Είναι αδύνατον να γίνει η οποιαδήποτε πρόβλεψη για τις οικονομικές εξελίξεις εν μέσω πολέμου δήλωσε σε εκδήλωση στην Κρήτης ο υπουργός Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα την πορεία του πετρελαίου. Καθοριστικοί παράγοντες θα είναι η διάρκεια και το βάθος της κρίσης. Επίσης η κατάσταση με τα στενά του Ορμούζ και οι πληθωριστικές πιέσεις θα διαμορφώσουν τις επόμενες τάσεις στην οικονομία.

Η διεθνής κρίση βρίσκει την Ελλάδα σε πολύ καλύτερη δημοσιονομική συνθήκη σε σχέση με πριν, σε πολύ καλύτερη οικονομική συνθήκη ευρύτερα σε σχέση με πριν. Δεύτερον, βρίσκει την Ευρώπη με ένα ανεπτυγμένο οπλοστάσιο εργαλείων πολιτικής. Εκείνα δηλαδή τα οποία προέκυψαν έπειτα από την κρίση του 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και υπήρξαν έντονες πληθωριστικές πιέσεις ως απόρροια των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφερόμενος στο θέμα του πληθωρισμού και των επιτοκίων , δήλωσε ότι θα υπάρξει παρέμβαση αν δούν κάτι μακράς διαρκείας και υψηλών επιπτώσεων, αλλά «δεν είμαστε ακόμη εκεί»

«Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό είναι 2,2%. Δεν έχει επίσης νόημα να πάμε και να πούμε αν η πρόβλεψη αυτή αλλάζει, γιατί ακόμη δεν έχουμε ξεκάθαρη αποτύπωση του γεγονότος. Κανένας πολίτης, κανένα νοικοκυριό και καμία επιχείρηση δεν θα είναι μόνη της, εάν το πρόβλημα διαπιστώσουμε ότι είναι βαθύ και διαρκές. Δεν είμαστε ακόμα εκεί.»

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι είμαστε εντός των δημοσιονομικών στόχων (‘εντελώς εντός των δημοσιονομικών στόχων’), έχουμε πλεονάσματα , είχαμε και καθαρό πλεόνασμα το 2024 και το χρέος αποκλιμακώνεται. Η πρόβλεψη είναι ότι θα είμαστε κάτω από το 120% του ΑΕΠ στο ελληνικό δημόσιο χρέος πριν τον τέλος της δεκαετίας. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ευδιάκριτα διεθνώς και αντανακλώνται και στις διεθνές αξιολογήσεις της χώρας.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΚΡΗΤΗ

Ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι η διάρκεια και η ποιότητα της κρίσης θα αποτυπώσει το είδος της επίπτωσης στον τουρισμό. Γενικότερα δήλωσε αισιόδοξος και ότι θα είναι μία καλή τουριστική χρονιά και σε μέρη όπως η Κρήτη και ευρύτερα, έχει να κάνει με την ευρύτερη μεταρρυθμιστική και αναπτυξιακή προσπάθεια.

Στην Κρήτη τα έσοδα από καταλύματα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ από το 2019 μέχρι σήμερα. Ήταν 1,4 δισ. ευρώ, τώρα είμαστε στα 2,4 δισ. ευρώ. Ενώ η Κρήτη συνεισφέρει το 5% του ΑΕΠ, συνολικότερα, στον Τουρισμό πλέον συνεισφέρει το 20%.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΒΟΑΚ- ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Μεγάλο ρόλο στην μεταρρυθμιστική ανάπτυξη παίζουν οι υποδομές. Τα συνολικά έργα τα οποία γίνονται στο νησί είναι 4,5 δισ. ευρώ σε υποδομές και ανέφερε το ΒΟΑΚ, την ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής - Κρήτης, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι και όλα τα άλλα τα οποία μπορούμε γενικότερα που θα απελευθερώσουν την αναπτυξιακή δυναμική του νησιού

Το παλιό Αεροδρόμιο («Καζαντζάκης») μπορεί να γίνει ένα μικρό «Ελληνικό»

Έχουμε συζητήσει πολύ με τον Περιφερειάρχη από παλιά το τι θα γίνει με το παλιό αεροδρόμιο, το «Καζαντζάκης» στην περιοχή της Αλικαρνασσού που είναι 2.000 στρέμματα και πραγματικά μπορεί να είναι ένα νέο μικρό «Ελληνικό». Έχουν ήδη γίνει οι πρώτες μελέτες από το ΤΑΙΠΕΔ. Τώρα θα γίνει και ο πολεοδομικός σχεδιασμός, το επιχειρηματικό σχέδιο. Όλα αυτά, λοιπόν, αν τα αθροίσει κανείς, και πιστεύω πάρα πολύ, ειδικά σε αυτό το τελευταίο σχέδιο, αν τα αθροίσει κανείς, δημιουργούν μια πληρέστερη πρόταση τουριστική για το νησί. Και εγώ θα ήθελα και ευρύτερα για τη χώρα μας, μιας και η Κρήτη είναι ένα τόσο μεγάλο κομμάτι του αποτυπώματός της.

Τα κεφάλαια που θα διατεθούν θα είναι περίπου 4,5 δις. Με το Ταμείο Ανάκαμψης και με τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις προχωρούν έργα όπως οι φοιτητικές Εστίες στην Κρήτη. Ηράκλειο, Ρέθυμνο που θα απελευθερώσουν την αναπτυξιακή δυναμική του νησιού και της χώρας.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αναπτυξιακό μοντέλο της Ελλάδας, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι ο τουρισμός δεν είναι πλέον η αποκλειστική πηγή πλούτου για την Κρήτη. Ο πλούτος για την Κρήτη είναι και μέσα από τις επιχειρήσεις, μέσα από τις εξαγωγές.

Επεσήμανε ότι πρέπει βέβαια να αλλάξει λίγο και η ‘τουριστική πρόταση’ και ως προς το χρόνο και να αναπτυχθεί σε δωδεκάμηνη βάση.

Τουριστικό μοντέλο δωδεκαμήνου

«Σίγουρα πρέπει να δούμε μοντέλο δωδεκάμηνου τουρισμού και σίγουρα πρέπει να μπορεί κανείς να αξιοποιεί το πλαίσιο των ευκαιριών που έχει μπροστά του. Αλλά αν δείτε τα πράγματα που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, το πλαίσιο για τους non-dom, ας πούμε, όπως είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια, να μπορέσουμε να φέρουμε στη χώρα μας πολίτες από άλλες χώρες, οι οποίοι με ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, θα έρθουν να ζήσουν εδώ, στην Κρήτη και ευρύτερα στην Ελλάδα. Ή και άλλα τα οποία μπορούμε να κάνουμε».

«Αεροδρόμιο Κρήτης: Το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπερταμείο θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο»

O ΒΟΑΚ και το Καστέλλι- είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά το σημερινό αεροδρόμιο του Ηρακλείου που σε λίγο θα είναι το παλιό αεροδρόμιο, τα 2.000 στρέμματά του μπορούν να παίξουν αναπτυξιακό ρόλο καταλυτικό για το νησί. Θα χρειαστεί ένα ενδελεχές πλάνο για να γίνει. Εγώ αυτό που μπορώ να πω στον Περιφερειάρχη, είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπερταμείο θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξίσωση. Θα πρέπει να γίνει διάλογος με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την επιχειρηματική κοινότητα του νησιού. Το «Ελληνικό» συνιστά μοντέλο, αλλά δεν θα πρέπει να το μιμηθούμε στους χρόνους του. Θα πρέπει να το μιμηθούμε σε ό,τι αφορά την ποιότητα του έργου που θα δούμε στο τέλος. Οι χρόνοι πλέον στη χώρα μας σε οποιαδήποτε αναπτυξιακό σχέδιο θα πρέπει να είναι άλλοι. Και όλα αυτά βέβαια ενθυλακώνονται στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε ό,τι αφορά τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό. Δεν παρακάμπτονται, πρέπει να τις διαβάζουμε σωστά. Μπορούμε να τοποθετούμαστε πάνω τους με τον πιο δόκιμο και βέλτιστο τρόπο. Μπορούμε να το κάνουμε πλέον αυτό, έχουμε μηχανισμούς να τα πετύχουμε όλα αυτά. Έχουμε την τεχνογνωσία. Πιστεύω βαθιά ότι αυτό το project, το οποίο πριν χαρακτήρισα «μικρό Ελληνικό» να κάνει την διαφορά συνολικότερα για το νησί, όχι μόνο για την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε.

«Χρειαζόμαστε περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές» Να επισπεύσουμε τις μεταρρυθμίσεις

Η Ελλάδα έχει πολλές τέτοιου ευκαιρίες σαν το Τ.Α.Α που μπορεί να αξιοποιήσει. Το Υπερταμείο κάθεται πάνω σε μια τεράστια περιουσία την οποία προσπαθεί να αξιοποιήσει καθημερινά, ακόμη καλύτερα και ακόμη πιο πολλαπλασιαστικά. Αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει ένα προφανές μέρισμα ανάπτυξης, το οποίο δεν έχουμε αξιοποιήσει. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπολόγισε ότι στις υπηρεσίες είναι σαν να έχεις δασμό 110% η μία χώρα με την άλλη. Για παράδειγμα, η Ελλάδα με την Ιταλία, η Ελλάδα με την Βουλγαρία. Αφαιρώντας τα όλα αυτά, κάνοντας πολλές μικρές τεχνικές μεταρρυθμίσεις, που δεν είναι πάντα πολύ εύληπτες, αλλά είναι πολύ ουσιαστικές για το τραπεζικό σύστημα για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε την διαφορά στον τομέα της ανάπτυξης.

«Χρειαζόμαστε περισσότερες συγχωνεύσεις και εξαγορές πανευρωπαϊκά. Χρειάζεται να μεγαλώσεις το μέσο μέγεθος μιας ευρωπαϊκής επιχείρησης, να μπορεί να ανταγωνιστεί διεθνώς. Εγώ θα σας πω ότι αυτό αφορά και τις τράπεζες. Χρειαζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μεγαλύτερες τράπεζες, οι οποίες θα μπορέσουν να κάνουν όλες εκείνες τις επενδύσεις που θα τους επιτρέψουν να ανταγωνιστούν τις αμερικανικές τράπεζες, τις κινεζικές τράπεζες. Και πλέον οι χρόνοι έχουν αλλάξει δραματικά. Δεν είμαστε στο 1990 που και τότε λέγαμε ότι είχαν αλλάξει δραματικά. Είναι μία εκθετική καμπύλη. Πρέπει να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα, δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια του χρόνου».

Η εμπειρία ως πρόεδρος του Εurogroup

«Όταν το συζήτησα με τον Πρωθυπουργό για πρώτη φορά, αν θα είμαι υποψήφιος για την θέση, είχε στενή σχέση και ο Πρωθυπουργός με τον προκάτοχό μου τον κ. Ντόναχιου, πρώην Υπουργό Οικονομικών της Ιρλανδίας. Τον είχε ρωτήσει, λοιπόν, πόσο τοις εκατό του Υπουργού Οικονομικών, αφορά το να είναι κανείς και Πρόεδρος του Eurogroup. Είναι μία προφανής ερώτηση που θα έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κάποιον. Και του απάντησε το 30% περίπου. Οπότε, με παίρνει τηλέφωνο ο Πρωθυπουργός και μου λέει «Κυριάκο, τώρα θα δουλεύεις 130%, αν κερδίσεις».