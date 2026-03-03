Πόλεμος στην Μέση Ανατολή: Κρίσιμη συνάντηση Πιερρακάκη με την ηγεσία της ΕΕ

Η οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό το βάρος της σύνθετης γεωπολιτικής συγκυρίας, αποτέλεσε βασικό θέμα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, καθώς και ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

REUTERS/Yves Herman

Όπως ανέφεραν παράγοντες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν:

Η οικονομική πορεία της Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στη στενή παρακολούθηση των οικονομικών επιπτώσεων από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με ιδιαίτερη έμφαση στις τιμές της ενέργειας.

Ο διεθνής ρόλος του ευρώ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα.