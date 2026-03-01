Πολιτική Γιώργος Γεραπετρίτης Ευρωπαϊκή Ένωση Υπουργείο Εξωτερικών Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην έκτακτη συνάντηση των ΥΠΕΞ της ΕΕ

Την έκτακτη συνάντηση συγκαλεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Κάγια Κάλλας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης (Intime)
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει σήμερα, Κυριακή 1 Μαρτίου και ώρα 6 μ.μ., σε έκτακτη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την έκτακτη συνάντηση συγκαλεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλλας, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

