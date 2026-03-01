Τηλεδιάσκεψη Γεραπετρίτη με πρεσβείες σε Ιράν και Μέση Ανατολή-Στο επίκεντρο η ασφάλεια των Ελλήνων

Ολοκληρώθηκε την 1η Μαρτίου 2026 η τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τους επικεφαλής των ελληνικών Πρεσβειών και Προξενείων στο Ιράν και σε χώρες της Μέσης Ανατολής, με αντικείμενο τις ραγδαίες εξελίξεις και την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Υπουργός ενημερώθηκε αναλυτικά για τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προστασία των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές.

Ασφάλεια και αιτήματα επαναπατρισμού

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη διαμονή των Ελλήνων πολιτών, καθώς και η διαχείριση των αιτημάτων επαναπατρισμού που υποβάλλονται μέσω ειδικής πλατφόρμας η οποία έχει ενεργοποιηθεί για κάθε διπλωματική Αρχή.

Ο Υπουργός Εξωτερικών έδωσε σαφείς οδηγίες ώστε να διασφαλιστεί η άμεση και ασφαλής επιστροφή όσων πολιτών το επιθυμούν, μόλις καταστεί δυνατή η αποκατάσταση της εναέριας κυκλοφορίας.

Παράλληλα, ζήτησε από τις ελληνικές Διπλωματικές Αποστολές να παραμείνουν σε πλήρη επιφυλακή και να διατηρούν διαρκή επικοινωνία με τους Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις.

Το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζει να αξιολογεί τα δεδομένα, με στόχο την προστασία των πολιτών και τον συντονισμό κάθε αναγκαίας ενέργειας.