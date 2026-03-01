Παρέμβαση Γεραπετρίτη στην ΕΕ για τη Μέση Ανατολή: Αποκλιμάκωση και σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο

Στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, κατόπιν πρωτοβουλίας της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλας, με αντικείμενο τις εξελίξεις και την κλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.



Κατά την παρέμβασή του, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας παρουσίασε τους βασικούς άξονες της θέσης της Αθήνας, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης και επανεκκίνησης της διπλωματικής διαδικασίας.



Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία ουσιαστικού ελέγχου του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, καθώς και τη διασφάλιση ασφαλών επαναπατρισμών πολιτών από τις χώρες που βρίσκονται στην «επικίνδυνη» ζώνη.



Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη θαλάσσια ασφάλεια και στην ανάγκη προστασίας της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, ενώ τόνισε ότι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη βάση κάθε ευρωπαϊκής στάσης.



Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε, επίσης, την ανάγκη έμπρακτης αλληλεγγύης προς τους συμμάχους στον Κόλπο, καθώς και την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της διακίνησης ψευδών πληροφοριών.