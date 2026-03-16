Επ' αόριστον απεργία στα ταξί από την Τρίτη 17 Μαρτίου

Απόφαση για απεργία διαρκείας από αύριο, Τρίτη 17 Μαρτίου, έλαβε το ΔΣ του ΣΑΤΑ, μετά την έκτακτη συνεδρίαση που έγινε σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι αυτοκινητιστές αντιτίθενται στο νέο νομοσχέδιο, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση εντός του 2026. Ζητούν το μέτρο να πάρει μια παράταση τουλάχιστον μέχρι το 2035.



Επίσης, αντιτίθενται και στη δυνατότητα που δίνεται σε Ι.Χ οχήματα, σε βανάκια, να πραγματοποιούν αστικές κούρσες.



Παράλληλα, οι οδηγοί ταξί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε νέες κινητοποιήσεις σε αεροδρόμια και λιμάνια.