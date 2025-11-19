Οδηγός ταξί ήθελε να χρεώσει 60 ευρώ τη διαδρομή Κηφισιά έως Αργυρούπολη - Καταγγελία δημοσιογράφου

Αίσθηση προκαλεί ακόμα ένα συμβάν με οδηγό ταξί που επέδειξε αντιεπαγγελματική συμπεριφορά. Το θέμα αποκάλυψε δημοσιογράφος του Action 24. Η Αλεξάνδρα Μερακλίδη είπε χαρακτηριστικά: «Κυριακή ξημερώματα, ήμουν με φίλες μου σε νυχτερινό κέντρο στην Κηφισίας και είπαμε να πάρουμε ταξί από την πιάτσα κι όχι να καλέσουμε από την εφαρμογή. Είπαμε στον ταξιτζή ότι θα πάμε Κουκάκι, Νέα Σμύρνη και τελικό προορισμό την Αργυρούπολη.

Μπήκαμε στο ταξί και γυρνάει και μου λέει ο οδηγός, αυτό θα βγει 60-65 ευρώ. Τι 60 ευρώ του είπα; Δεν πάμε αεροδρόμιο. Δεν είχε βάλει ταξίμετρο εν τω μεταξύ. Ανοίγω την πόρτα βγαίνω έξω και με χλευάζει στους συναδέλφους του, οι οποίοι με χλεύασαν κι αυτοί. «Πόσα θες να δώσεις 20-25 ευρώ;» μου έλεγαν. Καλέσαμε από την εφαρμογή και μάς βγήκε 32 ευρώ η απόσταση... Κάναμε καταγγελία, συμπλήρωσα την αίτηση και δρομολογήθηκε η διαδικασία».



Η πρόεδρος περιφερειακού συμβουλίου ταξί Αττικής, Όλγα Πετράκη, μίλησε για όσα συνέβησαν και αποδοκίμασε έντονα τον οδηγό:



«Κινήσαμε τη διαδικασία όπως προβλέπεται. Αυτούς, δεν τους θεωρούμε συναδέλφους, και πρέπει κάποια στιγμή να φύγουν από το επάγγελμα. Χρειάζεται ρύθμιση κι από το κράτος, για να μπορούμε να «παίρνουμε το νόμο στα χέρια μας» κατά κάποιον τρόπο, έτσι ώστε να διώχνουμε μόνοι μας τέτοιους παραβατικούς. Εμένα την ώρα που με κάλεσε η κ. Μερακλίδη, εντόπισα τον οδηγό. Υπάρχουν δύο συνάδελφοι που δουλεύουν το ταξί, θα πρέπει να δούμε ποιος από τους δύο ήταν αυτός που έκανε την παράβαση» είπε η κ. Πετράκη. «Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να αποβάλλονται από τον κλάδο», υπογράμμισε.