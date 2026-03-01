Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας για τη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, είχε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud., κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση. Ακόμη, ευχαρίστησε τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας για τη συνεργασία με τις ελληνικές διπλωματικές αρχές για την προστασία των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία.