Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος δεν απειλείται από την Τεχεράνη»

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επικοινώνησε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, λίγες ώρες μετά τη διάψευση από τη Λευκωσία των ισχυρισμών του Βρετανού υπουργού Άμυνας Τζον Χίλι σχετικά με εκτόξευση δύο πυραύλων προς την Κύπρο.

Στην ανάρτησή του στο X, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι ο Στάρμερ ξεκαθάρισε πως «η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο».

Όπως σημείωσε, η Λευκωσία διατηρεί άμεση επικοινωνία με τις διεθνείς αρχές και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην περιοχή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του νησιού.

Prime Minister @Keir_Starmer called regarding the ongoing regional developments. He confirmed clearly and unequivocally that Cyprus was not a target. We are maintaining direct communication. All relevant authorities are fully engaged and monitoring developments closely. — NikosChristodoulides (@Christodulides) March 1, 2026

Νωρίτερα, ο Κύπριος Κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, με δήλωση του ανέφερε πως δεν υπάρχει καμία ένδειξη για ιρανικούς πυραύλους που είχαν κατεύθυνση την Κύπρο.