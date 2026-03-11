Μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες: Τα projects σε Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία και το ελληνικό ενδιαφέρον

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια σε μία από τις περιοχές όπου αναμένεται να δοκιμαστεί πρώτη η τεχνολογία των μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων (SMRs), καθώς συνδυάζει μια σειρά από ενεργειακές, οικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη τέτοιων έργων.

Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας , καθώς μέσω της πυρηνικής σχάσης απελευθερώνεται μεγάλη ποσότητα θερμότητας που μετατρέπεται σε ατμό και κινεί τουρμπίνες για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Παράλληλα, αξιοποιούνται και σε άλλους τομείς, όπως η παραγωγή ιατρικών ραδιοϊσοτόπων για διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες, η επιστημονική έρευνα, αλλά και η πρόωση πλοίων όπως πυρηνικά υποβρύχια και παγοθραυστικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται επίσης για την παροχή θερμότητας σε βιομηχανικές διαδικασίες ή για την παραγωγή υδρογόνου, στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης.

Οι επενδύσεις σε σταθερή παραγωγή ενέργειας

Αρκετές χώρες της περιοχής αναζητούν τρόπους να αντικαταστήσουν σταδιακά τις παλαιές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται στον άνθρακα και τον λιγνίτη, χωρίς όμως να διακινδυνεύσουν τη σταθερότητα των ενεργειακών τους συστημάτων. Η ενεργειακή μετάβαση προς καθαρότερες μορφές ενέργειας αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο για πολλές οικονομίες της περιοχής η πλήρης απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα δεν μπορεί να γίνει άμεσα, καθώς οι θερμικές μονάδες εξακολουθούν να καλύπτουν σημαντικό μέρος της ηλεκτροπαραγωγής.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες προβάλλονται ως μια ενδιάμεση λύση που μπορεί να προσφέρει σταθερή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Σε αντίθεση με τους μεγάλους πυρηνικούς σταθμούς, οι SMRs μπορούν να εγκατασταθούν σε μικρότερη κλίμακα, ακόμη και σε περιοχές όπου λειτουργούσαν παλαιότερα μονάδες άνθρακα, αξιοποιώντας υπάρχουσες ενεργειακές υποδομές και δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα projects που προχωρούν σε Ρουμανία, Πολωνία και Τσεχία

Η Ρουμανία θεωρείται σήμερα η πιο προχωρημένη περίπτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς σχεδιάζει την κατασκευή του πρώτου σταθμού SMR στην περιοχή Doicești, σε συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία NuScale. Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση έξι μικρών αντιδραστήρων συνολικής ισχύος περίπου 462 μεγαβάτ και θεωρείται πιλοτικό για την ευρωπαϊκή αγορά. Η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται για χώρο όπου λειτουργούσε παλαιότερα μονάδα άνθρακα, γεγονός που επιτρέπει την αξιοποίηση υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών.

Παράλληλα, η Πολωνία προωθεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων με στόχο να μειώσει την εξάρτησή της από τον άνθρακα, ο οποίος εξακολουθεί να καλύπτει μεγάλο μέρος της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας. Σχέδια για την εγκατάσταση SMRs εξετάζονται τόσο από κρατικούς φορείς όσο και από μεγάλες βιομηχανικές εταιρείες που αναζητούν σταθερές πηγές ενέργειας για τις δραστηριότητές τους.



Την ίδια στιγμή, η Τσεχία εξετάζει την εγκατάσταση μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων κοντά σε υπάρχοντες πυρηνικούς σταθμούς, όπως το Temelín και το Dukovany, αξιοποιώντας την εμπειρία που διαθέτει ήδη στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Παρόμοιες συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλες χώρες της περιοχής, οι οποίες βλέπουν στους SMRs μια πιθανή λύση για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Οι χώρες αυτές διαθέτουν ήδη εμπειρία στην πυρηνική ενέργεια, αλλά και ενεργειακά συστήματα που βασίζονται ακόμη σε μεγάλο βαθμό σε ορυκτά καύσιμα. Για τον λόγο αυτό, οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες θεωρούνται από αρκετούς αναλυτές ως μια πιθανή «γέφυρα» ανάμεσα στην παραδοσιακή παραγωγή ενέργειας και την πλήρη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας. Παράλληλα, η ανάπτυξη τέτοιων έργων στην περιοχή θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλει και στη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής βιομηχανικής αλυσίδας γύρω από την πυρηνική τεχνολογία, ενισχύοντας την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Είναι εφικτή η εγκατάσταση μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων στην Ελλάδα;

Η αναφορά του πρωθυπουργού στους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMRs) ανοίγει ουσιαστικά μια πρώτη συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί το ενεργειακό μέλλον της χώρας.



Σε θεωρητικό επίπεδο, τέτοιες μονάδες θα μπορούσαν να τοποθετηθούν σε περιοχές όπου υπάρχουν ήδη ενεργειακές υποδομές, όπως σε ζώνες που στο παρελθόν φιλοξενούσαν λιγνιτικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο, η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου προϋποθέτει σημαντικές θεσμικές, τεχνικές και κανονιστικές προσαρμογές.



Σήμερα η Ελλάδα δεν διαθέτει πυρηνικό ενεργειακό πρόγραμμα, ούτε ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και λειτουργία πυρηνικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ταυτόχρονα, ζητήματα όπως η έντονη σεισμικότητα της χώρας, η διαχείριση των πυρηνικών καυσίμων και αποβλήτων, αλλά και η κοινωνική αποδοχή μιας τέτοιας τεχνολογίας αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που θα επηρεάσουν τη δημόσια συζήτηση.

Μια τεχνολογία που βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο

Παρά το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον, οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες εξακολουθούν να βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης.



Οι πρώτες εμπορικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη εκτιμάται ότι θα τεθούν σε λειτουργία μετά το 2030, ενώ πολλά από τα έργα που έχουν ανακοινωθεί βρίσκονται ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού και της αδειοδότησης.



Η δημιουργία της υπουργικής επιτροπής στην Ελλάδα δεν σηματοδοτεί άμεση στροφή προς την πυρηνική ενέργεια, αλλά δείχνει ότι η συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια και τις μελλοντικές πηγές ηλεκτροπαραγωγής αρχίζει να εξετάζεται με νέες τεχνολογικές επιλογές.