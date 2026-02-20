Διδυμότειχο: Τα νερά του Έβρου «έπνιξαν» το Πύθιο - Έφτασαν στις σιδηροδρομικές γραμμές

Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται το Πύθιο Διδυμοτείχου, καθώς τα νερά του ποταμού Έβρου έφτασαν μέχρι τα σπίτια του χωριού και συγκεκριμένα έως τις σιδηροδρομικές γραμμές που βρίσκονται μπροστά από τον οικισμό.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας το Evros-news, το νερό είτε υπερχείλισε είτε έσπασε δευτερεύοντα αναχώματα στην περιοχή, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν ανεξέλεγκτα πλέον χιλιάδες στρέμματα γης μπροστά από το χωριό.

Η εικόνα είναι χαρακτηριστική: το γήπεδο ποδοσφαίρου με τα αποδυτήρια, καθώς και το γήπεδο μπάσκετ, έχουν σχεδόν καλυφθεί πλήρως από τα νερά, δημιουργώντας μια απέραντη λιμνοθάλασσα στην περιοχή.

Οι κάτοικοι του Πυθίου θυμούνται παλαιότερες δύσκολες περιόδους, όταν ο οικισμός είχε βρεθεί σε σοβαρό κίνδυνο, και παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Η ανησυχία εντείνεται καθώς για σήμερα το βράδυ και αύριο προβλέπονται νέες βροχοπτώσεις, ενώ παραμένει άγνωστο ποιος θα είναι ο όγκος των υδάτων που θα διοχετευθούν στον Έβρο μέσω του ποταμού Άρδα από τη Βουλγαρία.

Υπενθυμίζεται ότι για την προστασία του χωριού έχει κατασκευαστεί, μετά τις σιδηροδρομικές γραμμές και πριν από τον οικισμό, τσιμεντένιος φράχτης. Ωστόσο, παρά τα μέτρα, η αγωνία των κατοίκων παραμένει έντονη και απολύτως δικαιολογημένη.