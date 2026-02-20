Ο κλέφτης ήταν «ατζαμής»: Έσπασε τζαμαρία καταστήματος, τρόμαξε και του έπεσαν τα κλοπιμαία

Μόνο σενάριο μαύρης κωμωδίας θα μπορούσε να είναι όσα εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Αρκαλοχώρι. Ατζαμής αποδείχθηκε ο δράστης που επιχείρησε να ληστέψει κατάστημα με κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν σήμερα στις 2.30 τα ξημερώματα όταν ένας άνδρας διέρρηξε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη που βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο του Αρκαλοχωρίου.

Credits: patris.gr

Ο δράστης μπήκε μέσα στο κατάστημα και άρπαξε αρκετά κινητά τηλέφωνα ωστόσο όταν έφευγε, άθελά του, έσπασε σε χίλια κομμάτια την εξωτερική τζαμαρία με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός.

Ο ίδιος φοβήθηκε και του έπεσαν τα κλοπιμαία κάτω ενώ στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που εντόπισε και συνέλαβε τον δράστη, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ο λοστός.