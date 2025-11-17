Τραγωδία από τροχαίο στο Αρκαλοχώρι: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε καραμπόλα τριών οχημάτων

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη δύο τραυματίστηκαν σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η καραμπόλα σημειώθηκε λίγο πριν τις 06.00 στην επαρχιακό οδό Πεζά - Αρκαλοχώρι στο ύψος του Αστριτσίου. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το patris.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους ενώ τρίτο όχημα που ακολουθούσε έπεσε και αυτό πάνω τους, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση οι επιβαίνοντες εγκλωβίστηκαν στα οχήματα τους και χρειάστηκε η επέμβαση των ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για των απεγκλωβισμό τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ένα άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ενώ ακόμη δύο τραυματίστηκαν σοβαρά χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους.

Οι τραυματίες, ηλικίας 24 και 53 ετών διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου.