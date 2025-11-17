Σκηνές χάους στην Πτολεμαΐδα: IΧ καρφώθηκε σε βαν, έπεσε σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα και «λαμπάδιασε»

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου, στην Πτολεμαΐδα εξαιτίας ενός τροχαίου ατυχήματος με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για δύο σοβαρά τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας eordaialive.com που επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που κινούνταν από την περιοχή του Περδίκκα, εισήλθε στην πόλη αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με εξαιρετική σφοδρότητα με ένα επαγγελματικό όχημα τύπου βαν.

Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη που το βαν παρασύρθηκε για αρκετά μέτρα από το σημείο της πρόσκρουσης. Ωστόσο η ανεξέλεγκτη πορεία του Ι.Χ. δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στη συνέχεια χτύπησε διαδοχικά σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας τους σοβαρές υλικές ζημιές.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο τουλάχιστον σοβαρά τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρονται στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο.

Αμέσως μετά τις αλλεπάλληλες συγκρούσεις, το μπροστινό μέρος του Ι.Χ. τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ η «μούρη» του οχήματος να έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τον απεγκλωβισμό των οδηγών, η Τροχαία Πτολεμαΐδας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του συμβάντος, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:

