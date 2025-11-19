Φωτιά σε καφετέρια στην Καισαριανή - Μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/11) σε καφετέρια στη συμβολή των οδών Δαμάρεως και Χρυσοστόμου Σμύρνης στην περιοχή της Καισαριανής.

Κάτοικοι που είδαν καπνούς και φλόγες να βγαίνουν από το εσωτερικό της καφετέριας, ενημέρωσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα με 10 πυροσβέστες που καταβάλλουν προσπάθειες να την περιορίσουν πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια.