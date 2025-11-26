Συναγερμός στην Κέρκυρα: Αποκολλήθηκε οροφή από κολυμβητήριο - Στο σημείο η Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) στην Κέρκυρα, όταν οροφή κολυμβητηρίου αποκολλήθηκε με αποτέλεσμα την κινητοποίηση των Αρχών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, η οροφή είναι τύπου plexiglass με την Πυροσβεστική να φτάνει στο σημείο και να απομακρύνει μικρούς και μεγάλους από τον χώρο, εκκενώνοντάς τον.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του kerkyrasimera.gr, το κολυμβητήριο έκλεισε για λόγους ασφαλείας και μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση των Αρχών που εργάζονται στο να απομακρύνουν το κομμάτι που έχει αποκολληθεί.

Προφανώς, το συγκεκριμένο περιστατικό είναι συνέπεια της κακοκαιρίας που πλήττει εδώ και μέρες την Κέρκυρα, με τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες να έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στο νησί.