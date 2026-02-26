Ζάκυνθος: Σοβαρές ζημιές στον Λαγανά μετά την κακοκαιρία - Ανησυχία για την τουριστική σεζόν

Σημαντικές πληγές άφησε πίσω της η έντονη κακοκαιρία που έπληξε τις τελευταίες ημέρες τη Ζάκυνθο, με το παραλιακό μέτωπο του Λαγανά να βρίσκεται στο «κόκκινο».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του imerazante.gr επιχειρήσεις μετρούν ζημιές, δρόμοι έχουν υποχωρήσει ή παρουσιάζουν επικίνδυνες ρωγμές, ενώ η εικόνα στην παραλία θυμίζει… βομβαρδισμένο τοπίο.

Πέτρες, φερτά υλικά και κομμάτια ασφάλτου έχουν καλύψει μεγάλο μέρος της παραλίας, την ώρα που η στάθμη της θάλασσας παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο στο παραλιακό μέτωπο. Στο χωριό καταγράφηκαν και μεμονωμένες ζημιές, οι οποίες επιχειρείται να αποκατασταθούν, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

«Η τουριστική σεζόν πλησιάζει - Χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις»

Η κ. Βαρβάρα Τσαγκαροπούλου, μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Παντοκράτορα, τόνισε πως οι ζημιές είναι εκτεταμένες σε ολόκληρο το νησί, με τον Λαγανά να συγκαταλέγεται στις περιοχές που επλήγησαν σοβαρά.

«Πολλά σημεία της παραλίας έχουν καταστραφεί και πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα, καθώς η τουριστική περίοδος πλησιάζει. Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως έχουν περάσει χρόνια χωρίς ουσιαστική ανάπλαση σε μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες παγκοσμίως.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, Παναγιώτης Λούντζης, ανέφερε ότι οι καταστροφές εκτείνονται δεξιά και αριστερά της παραλίας, επηρεάζοντας φέτος ακόμη και επιχειρήσεις.

Όπως εξήγησε, τα συνεργεία βρίσκονται σε αναμονή, καθώς οι συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις δεν επιτρέπουν άμεσες παρεμβάσεις. «Περιμένουμε να σταματήσουν οι βροχές για να οργανώσουμε τις εργασίες αποκατάστασης. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να επέμβουμε, υπό τον φόβο νέας επιδείνωσης», δήλωσε.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και σημείο της παραλίας όπου έχουν σπάσει σωλήνες, με το νερό να έχει καλύψει μεγάλο μέρος της άμμου, καθιστώντας αδύνατη την είσοδο μηχανημάτων στη θάλασσα.